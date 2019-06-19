马化腾评Facebook加密货币Libra：技术成熟，就看监管

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新浪科技讯6月19日下午消息，据区块链媒体31QU报道，马化腾在朋友圈评论了Facebook的Libra。他称：技术都很成熟，并不难。就看监管是否允许而已。就此评论，腾讯方面向新浪科技核对属实。
Facebook刚刚披露了用于WhatsApp和Facebook Messenger的Libra加密货币和Calibra钱包，以及用于其他商业的一个独立智能手机应用。
有预测称，Libra计划还面临严峻的技术困难，距离真正能用还有很长一段路要走。
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