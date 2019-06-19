华为Nova 5曝光信息汇总：已经没有秘密了

从不被外界看好到热卖，华为Nova系列几乎成就了一个全新的传奇，现在它已经成为华为2000-3000价位段最为重要的单品，并在主流市场持续升温。21日，全新的华为Nova 5系列就将在武汉发布，官方也在发布之前紧锣密鼓的开始了新机的预热，不断泄露的信息已经足够帮助我们在发布会之前，还原一台完整的华为Nova 5。

珍珠屏，外观依旧亮骚

面向主流市场的华为Nova系列一直都紧抓用户的喜好，几乎每一代都会提供最主流的外观设计，这一次的华为Nova5也不例外。事实上根据官方公布的海报，已经足够让我们看到这部新品的外观设计。

根据不同的定位，官方可能会发布华为Nova 5 Pro、华为Nova 5以及华为Nova 5i等三部新品，它们依旧会采用双面玻璃加金属中框的结构，官方也已经确定会提供绮境森林、仲夏紫、珊瑚橙、亮黑色四种配色。而华为Nova 5 Pro作为其中定位最高的产品，将会配备屏下指纹识别按钮，而华为Nova 5和华为Nova 5i依旧会采用背部指纹解锁按钮。

在手机正面，华为Nova 5系列都会提供珍珠屏设计，FHD+分辨率业余上一代保持一致，只是不知道最低端的Nova 5i是否也会与两款的高端产品采用相同的面板。

4800万四摄，超清夜景自拍

华为Nova系列一项将自拍最为主要卖点，而这一次它的后置主摄似乎也将不落人后。因为根据华为官方公布的信息来看，华为Nova 5 Pro将会成为系列中第一款采用四摄模组的产品。华为Nova 5 Pro提供了一颗4800万像素主摄，虽然官方没有公布其余三颗摄像头的技术信息，但参考荣耀20 Pro的设计，或许华为Nova 5 Pro也将拥有一颗超广角摄像头、一颗景深摄像头以及一颗微距摄像头，以覆盖更多的焦段。

另外，Nova 5系列也将继续采用3200万像素前置摄像头。在6月17日晚，代言人易烊千玺已经在微博晒出了使用Nova 5 Pro拍摄的自拍照，其中的微博尾巴明确写到了“nova5Pro人像超级夜景”。这似乎暗示了华为Nova 5 Pro将会成为第一部前置支持超级夜景的华为手机——在此前，这一功能仅限于后置摄像头。

不过，目前我们还不知道华为Nova 5以及华为Nova 5i会在摄像头部分与Nova 5 Pro有多少差异，或许只有等到发布会当天，官方才能公布答案了。

麒麟980外，华为还准备了第二颗7nm芯片

华为Nova 5 Pro已经现身安兔兔跑分平台，从31w的得分来看，搭载麒麟980处理器似乎已经是板上钉钉的事实。有消息称，华为会为Nova 5 Pro提供最高8GB RAM + 256GB ROM的内存组合，如此一来它与华为旗舰的差距将会进一步缩小。

同时，在微博平台，华为终端产品线总裁何刚也透露了有关华为Nova 5系列的另一个信息：“我可以很骄傲的说，我们即将成为全球首个同时拥有两款7nm SoC芯片的手机品牌！6月21日，武汉见”。考虑到6月21日华为旗下仅有Nova5的发布活动，这意味着至少有一款华为Nova 5将会搭载这块全新的7nm SoC。

外界普遍猜测，定位稍低的华为Nova 5将会配备新SoC，它和麒麟980一样采用台积电7nm工艺打造，但整体性能略逊一筹，官方或将它命名为麒麟810。麒麟810在未来也会取代麒麟710，扛起海思芯片的中端大旗。

另外，有消息称，华为Nova 5 Pro也将提供40W超级快充，并提供比上一代容量更大的电池。你会期待这台Nova系列的新品吗？