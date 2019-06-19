5G光模块的“前景”与“钱景”

C114讯6月19日评论 6月6日，工业和信息化部向中国电信、中国移动、中国联通和中国广电发放5G商用牌照，正式宣告5G时代到来。

作为5G网络物理层的基础构成单元，基站和传输设备中的核心部件，光模块产业也迎来了新一轮的发展机遇。招商证券预测，5G商用将大幅拉动光模块需求增长，未来5G全国覆盖需建设近千万台基站，潜在上亿个高速光模块的需求，前期市场需求超过300亿元人民币，整个市场空间累计超百亿美元。

千万量级的新增用量，传输/接入/数通等广泛的应用场景，市场看似欣欣向荣；但表面的繁荣难掩背后的举步维艰，光模块价格持续走低、行业过度竞争、高端（产品）国产化进程缓慢、核心芯片受制于人，加上产业链发展不均衡等问题，都成为了困扰国内产业链的难题。

诱人的“前景”

根据LightCounting发布的最新光通信市场预测报告，5G按期部署或成为促使全球光收发器市场有望在2003年-2024年间实现14%的复合年增长率（CAGR）的三大事件之一，如今5G牌照已发，迈出了市场预测中的第一步。

▲2003-2024年全球光收发器销售增长

工信部通信科技委常务副主任韦乐平认为，5G时代光模块将迎来巨大机遇，按照上行边缘速率3Mbps和不同组网方式，所需5G室外宏站数至少是4G的1.2-2倍；若室内覆盖主要依靠数千万个小基站，预计5G会带来数千万量级25/50/100Gbps光模块用量。招商证券预测，5G时代宏基站的规模将达到500万座，小基站近千万座，国内三大运营商总投资额接近1650亿美元，相比4G时期1100亿美元，总规模增长近50%。

国联证券的预测也同样乐观，其认为5G光模块国内将近700亿市场。面向5G承载，25/50/100Gb/s新型高速光模块逐步在前传、中传、回传接入层引入，N×100/200/400Gb/s高速光模在回传汇聚和核心层被广泛引入。

除此之外，数据中心向两级架构变迁也将提升光模块需求，根据Ovum的统计和预测，100Gb/s光模块在2017年开始迅猛增长，预计到2022年，100Gb/s光模块销售收入将超过70亿美元。

苦涩的“钱景”

种种因素刺激下，光模块需求上涨，表面上前景大好，然而光通信市场的现状却是模块价格下跌，厂商进退两难、求活不易。

需求高爆发增长引发市场激烈竞争，进而导致价格下降的规律在光通信行业也不例外。以PON光模块来讲，价格也在走低。光迅终端接入产品线经理戴启伟表示，全球PON系列产品投资趋势来看，10GPON OLT/ONU或将迎来快速爆发时间窗口，年复合增长率有望达到50%以上，这将导致市场竞争逐渐激烈，PON光模块产品价格会呈现雪崩式下滑。

一方面，光模块价格逐年下降，5G时代这种下降会加速；另一方面，企业过度竞争的市场弊端逐渐显露，生态健康被打破。作为国内TOP3的光模块厂商，海信宽带CTO李大伟指出“不参与竞争是完全出局，参与竞争相当于慢性自杀”的现象成为行业症结。

产业链发展不均衡也是行业痛点所在。从收益上来看，光通信行业中，设备商、芯片厂商的毛利率都比较高，而代工厂、组件封装的毛利率则不足10%。高投入、高收益有助于企业新陈代谢，相反，毛利率低则很难做到持续创新，这对相关企业来说是个挑战。

另外，高端芯片国产化进程缓慢，成为国内光通信行业发展的一处硬伤。近十年来，除核心光电芯片之外，国内企业尽管在芯片封装、模块产能等方面虽占据了优势，但在高端光芯片、电芯片方面，仍严重依赖国外供方，国产化需求迫切。

不可否认，从整个5G光模块市场来看，运营商、各大设备厂商等都在积极投入，蛋糕确实够大；然而进入分食行列，这块蛋糕却是略显苦涩。