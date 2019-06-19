罗技MK470体验：精巧静音，小空间居家工作必备

空间紧张是很多人现在在居所，甚至是工作环境中可能会遭遇的窘况，群居公寓，共享办公都不是什么稀奇的场景，往往一个稳定的工作台面，或者是家用电脑桌可能都只是奢侈，这种场合如果摆下一块架势十足的机械键盘，很可能就没有你鼠标的移动空间了。而另一方面，噼啪咔哒作响的键鼠按键声可能对一些人来说是快感，但对他人而言就是难以入耳的噪音。

为调和这些矛盾，一组罗技MK470键鼠套装可能是最适宜的选项。

罗技MK470键鼠套装由一块K470键盘和M340鼠标组成，其中后者的模具造型你可能已经认出来了，就是之前罗技年初推出过的Pebble静音鼠标，我拿上手点了点，手感上确实是和Pebble一致，安静且干脆，适合捏握，不过连接功能要比Pebble更单纯一些。Pebble可以蓝牙和Unify收发模式切换，但M340底部没有切换开关，仅支持后者。

重点在于K470无线键盘。K470用了一种平放的“9”形设计，键盘的底板极薄，在顶端是一个柱形体，侧面上看有点像比例放大的Wedge鼠标，然后把挨着桌面的部分全部挖空。

这种造型给人一种轻盈自如的感觉，哪怕它实际重量并不算特别轻。而圆润的底板和边缘按键设计，也在视觉上修饰了键盘的精致感。并且，“9”形的隆起能给键盘操作面提供一个自然的倾斜角度，让打字更加顺手。

K470采用紧凑式键盘布局，而且和笔记本键盘一样加入了Fn和多媒体系统功能开关的切换设计，它的手感也和笔记本键盘接近——联想一下刚才看到的超薄底板便可预期。

常见于笔记本键盘，K470的低位剪刀式开关虽然行程浅，反馈柔软，但也没有完全忽略掉敲击感，同时类笔记本键盘按键的设计还兼顾了安静，和Pebble鼠标的静音设计相得益彰。

在K470的顶部，印着罗技Logo的长条部分可以通过按压上推拆除，类似于遥控器电池仓的拆除方法，不过因为宽，拆起来不是特别方便。而它所掩盖的也正是K470的电池仓，收发器收纳槽也位于其中。虽说拆装不算特别方便，但因为K470两节5号电池就能用整整一年半，所以除非你经常需要带着K470转移阵地，不然除了初次安装外压根就不会去打开它。

另外，K470和M340共用一个罗技Unify收发器，可以节省PC的接口，在BYOD场景或者是家里的床上小电脑桌上使用接口少的笔记本电脑，能省出一个接口给U盘等其他设备。

简单讲，如果你家里或工作台空间实在吃紧，同时还要和其他人共享同一空间，罗技MK470套装这种占地紧凑，操作安静的键鼠套装便可派上用武之地。同时它还拥有超长的续航时间，省事的连接方式，以及还不错的形象设计（主要是跟现在的三边窄边框显示器莫名其妙地搭），299元开价也是物有所值的。