生产力之外，我更期待iPad在游戏上的表现

2013年更新iOS 7系统后，苹果正式向第三方厂商开放了iPhone/iPad游戏手柄的MFI认证。

当时有两种类型的手柄比较受欢迎，一种是左右分体式的手柄（有点像现在的Switch手柄），可以夹在设备两端；还有一种是蓝牙手柄，外观和手感接近传统游戏主机的手柄。

有一段时间我比较迷恋在iPad上玩《Space Marshals（太空刑警）》，为了追求更好的手感我买了一款赛睿的Stratus XL蓝牙手柄，花了450块钱。

这款赛睿的手柄肯定要吃灰了。新发布的iOS 13新增了对Xbox、PS手柄的支持，我没有理由拒绝体验更好（尤其是手感更舒服）的主机手柄。

iOS 13在iPad上摇身一变为iPadOS，多任务处理、文本编辑、拓展性等功能均获了加强，大家又开始重新讨论“iPad能否成为生产力工具”这个话题。

相比之下关于手柄支持的讨论会少很多，但它对未来iPad产品走向的影响同样是不可忽略的。

没有3A，但游戏库正在扩充

上一次iPad在游戏领域获得高关注度是iPad mini 5的发布，这代iPad被很多人誉为“吃鸡神器”，甚至有人说它可以“吊打”一票游戏手机，极客之选也在第一时间分享了使用体验。

iPad mini 5能够对游戏手机实现“跨界打击”主要原因是它过硬的硬件素质，但如果想要上探游戏主机的市场只有硬件还不够，还有3A游戏大作这个门槛。

关于iPad和3A游戏的讨论很容易进入到“先有鸡，还是先有蛋”的恶性循环，我们来看点更加现实的。

不知道大家有没有注意到，iPad正在拥有越来越多从PC、主机甚至掌机上移植而来的优秀游戏，包括《文明6》、《INSIDE》、《饥荒》、《2K19》和即将到来的《死亡细胞》等等。

前段时间我买了iPad版的《文明6》，谁知道玩起来比电脑版还要沉迷，每次都想着“再来一回合”就好，结果躺在床上抱着iPad一玩就到天亮。很多游戏移植到iPad之后体验甚至比原版还好玩。

移植游戏虽然在时效性上比原版游戏要晚一些，内容上也会有所缩减，但这些游戏毕竟经过了市场的考验，整体的游戏素质是非常高的，这部分内容未来也会成为iPad游戏库的重要组成部分。

iPad游戏层面还有一个值得期待的地方，那就是即将上线的苹果自家游戏订阅服务Apple Arcade。

App Store已经是最大的游戏分发平台之一，拥有30万款免费/付费游戏，共计10亿玩家。今年秋季Apple Arcade将以新标签页的形式入驻App Store，在iOS、macOS和tvOS上都可使用。

Apple Arcade能够通过“严选”来重新整合平台的游戏资源，也能缓解行业资源集中在头部开发者的问题。更重要地方在于，苹果承诺Apple Arcade将带来超过100款全新的独家游戏，还会资助游戏开发，并与众多创作人紧密合作。

这些工作对于iPad游戏生态（当然也是iOS生态）的丰富绝对是一个利好消息。

iPad可能是云游戏的最佳载体

移植游戏和订阅模式都可以说是“现在进行时”，让我们把目光再放长远一点。

目前在游戏领域，云游戏绝对是最走俏的一个概念，包括新入局的Google、微软，以及早有试水索尼、英伟达、Steam等厂商均在积极布局。

云游戏可以帮助玩家摆脱本地设备性能的桎梏，将服务器的数据通过网络传输到“显示器”，辅以外设就能直接游玩，这个“显示器”可以是PC，可以是电视，当然也能是手机和平板，这就进入iPad所擅长的赛道了。

屏幕素质高是iPad产品层面的一个长处，苹果也毫不吝啬给iPad加入各种新的显示技术（ProMotion、原彩显示等），而且iPad的屏幕尺寸介于手机和PC/电视之间，能够兼顾视觉冲击力和一定的便携性，对云游戏来说会是一个极佳的载体。

我曾经也乐于把iPad打造成生产力工具，包括尝试将工作习惯迁徙到iPad上。但折腾一圈之后iPad能够给我带来的“甜蜜点”还是在游戏方面——当我把iPad支在面前，攥着熟悉的PS手柄打游戏时，这个感觉出乎意料的好。

拥有了主机手柄的支持，再加上好玩的游戏越来越多，iPad成为一款手机之上、PC/主机之下的“便携游戏设备”还是未来可期的，当然对于掌机来说日子就不太好过了。