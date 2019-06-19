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库克扎克伯格连续7年登上最受员工欢迎百大CEO排行榜

2019-6-19 16:32:33来源：TechWeb作者：辣椒客责编：懒猫/实习评论：

6月19日消息，据国外媒体报道，招聘与求职网站Glassdoor当地时间周二发布了今年的最受员工欢迎的百大CEO排行榜，苹果CEO蒂姆·库克与Facebook CEO马克·扎克伯格连续7年上榜。

Glassdoor是全球最大的招聘与求职网站之一，其从2013年开始发布最受员工欢迎的百大CEO排行榜，今年是其第7次发布。

在今年的榜单中，排在首位的是虚拟化软件开发商VMware的CEO帕特·基辛格(PatGelsinger)，排在第2的是食品杂货连锁公司HEB的CEO查尔斯·巴特(Charles C. Butt)，排第3的则是美国西海岸一家地方性的连锁快餐店In-N-Out汉堡的CEO琳希·史奈德（Lynsi Snyder）。

今年最受员工欢迎的CEO中，来自科技公司的共有27位，除了榜首的帕特·基辛格，还包括了Adobe公司CEO塔努·纳雷恩(Shantanu Narayen)、微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)、谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）、英伟达CEO黄仁勋等。

苹果公司CEO库克今年也有上榜，他在今年的榜单上排在第69位，较2018年的96位上升了27位，他也是连续7年登上Glassdoor这一榜单的CEO。

连续7年上榜的CEO除了库克，还有Facebook的扎克伯格，虽然扎克伯格今年的排名由去年的第16位下滑到了第55位，但他还是上榜了，他和库克是自这一榜单开始发布以来，仅有的两位一直上榜的CEO。

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关键词：库克扎克伯格

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