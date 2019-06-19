微软2018 Windows 10更新十月版17763.592更新推送，解决蓝牙问题

IT之家6月19日消息 2019年6月的第二次累积更新补丁现已面向Windows 10版本1809推出，其中包含一系列的修复程序。

Windows 10 Build 17763.592开始推送，具体补丁型号是KB4501371。微软实际上解决了大量问题，包括蓝牙连接和旧版Edge浏览器问题。

如果你还停留在Windows 10更新十月版，你可以前往设置并下载Windows 10 Build 17763.592更新。值得注意的是，微软今天没有推出针对2019 Windows 10更新五月版（版本1903）的任何新补丁。

下面是更新内容：

微软正在修复一个问题，当用户选择应用程序中的链接时，该问题会阻止Edge浏览器启动。Your Phone应用无法连接到互联网的另一个错误已得到修复。根据更改日志，某些PC上的Web代理服务器遇到了Your Phone应用程序连接问题。

今天的补丁还包括修复了设备无法响应包含东亚语言环境的系统的错误。

可能影响鼠标性能的错误已得到修复。微软表示，一些用户可能遇到过产生额外鼠标移动事件的问题，这已在最新版本中得到解决。

此版本还解决了Windows Media Player闪退问题。

蓝牙问题已修复

上周，微软在2019年5月承认Windows 10版本1809的累积更新中出现蓝牙错误，并补充说更新禁用了某些PC上的蓝牙功能。

微软表示，2019年5月的补丁在2018 Windows 10更新十月版中导致蓝牙设备出现问题，一些用户可能无法成功配对连接。

借助Windows 10 Build 17763.592，微软终于解决了与Realtek蓝牙无线电驱动程序相关的问题。