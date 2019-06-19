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360周鸿祎：安全行业应有自己的标准，不以市值论英雄

2019-6-19 18:03:24来源：凤凰科技作者：刘正伟责编：骑士评论：

6月19日消息，360公司董事长兼CEO周鸿祎今天下午表示，安全行业应该建立自己的评价标准，不以市值、收入等论英雄，而是看产品和技术创新。

他坦言自己不喜欢“独家兽公司”这个概念，他认为如果按照估值10亿美金为独家兽公司来划分，目前才几百亿市场规模的安全行业，算上360公司，也仅有几家公司能达到这个标准。

“我不想做和同行和友商竞争的事，为什么我的思想境界有这么大的提升呢？因为2C业务赢家通吃的时代过去了。”周鸿祎说。他呼吁在网络战的严峻背景下，放下竞争姿态，大家一起业界共建安全大生态。

由360公司主办的互联网安全大会已经走过了6个年头，每年主题都聚焦在网络安全行业最引人关注的领域，是亚太地区最具规模和影响力的一大安全峰会。以往此次大会都是由360系的公司唱主角，放下竞争姿态的周鸿祎今年要广发英雄帖，采取开门办会的开放方式。

事实上，中国网络安全行业过去在国内的关注度并不高，一方面是因为市场总体规模不大，很难吸引大量资本进入，推动行业快速发展；另一方面，企业用户采购网络安全产品更多是出于合规要求，这些网络安全产品到底发挥了多大效果，用户却很难了解。

究其原因，中国网络安全行业没有形成一个良性的生态。360今年提出“共建大生态”是希望让更多初创的网络安全企业能够有一个展示舞台。周鸿祎希望，今年8月19日-20日在北京雁栖湖国际会展中心举行ISC 2019，来参会的不仅是360系的公司，也不仅是大公司，而是广大初创公司也都能参与并分享自己的创新成果。

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关键词：360周鸿祎

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