当《超级玛丽》变成吃鸡游戏，连蘑菇都要抢着吃了

吃鸡”模式火起来之后，市面上涌现出了大量的大逃杀游戏，载具版、僵尸版，还有魔幻、武侠、三国等各种题材。最近一个国外开发者另辟蹊径，把经典游戏《超级玛丽》改成了大逃杀模式，游戏的基本玩法得以保留，但各种细节都体现出大逃杀模式的精髓。

75个马里奥同台竞技

这款名叫《马里奥大逃杀》（Mario Royale）的游戏由InfernoPlus开发，他是程序员，同时也是一个拥有三十万粉丝的视频博主。他在自己的个人网站发布了这款游戏，并祈祷自己“不要收到任天堂的律师函”。

这款《马里奥大逃杀》是一个H5游戏，可以直接在浏览器中进行游玩。网站显示的同时在线人数有1000-1500人，每局游戏有75人参加，游戏开始之后所有人会共同冲向终点，而你只是其中渺小的一员。

75人一起玩《超级玛丽》的场景十分壮观，游戏把其他人控制的角色处理成了虚影，若不是上方有个YOU的箭头，我几乎找不到哪个是我的马里奥。

《马里奥大逃杀》的基本玩法继承了原版游戏，共有上下左右、AB（跳跃、攻击）6个按钮，你可以通过键盘自定义按键，它甚至支持手柄控制。

龟壳要躲，蘑菇要“抢”

更神奇的在后面。《马里奥大逃杀》的玩法虽然类似原版单人游戏，但玩家之间实际上是相互影响的，它不像其它大逃杀游戏，玩家之间会直接发生冲突，而是通过游戏世界中的元素来进行“互动”。

游戏中的蘑菇、星星等资源只有一份，由所有玩家共同抢夺，这种机制是大逃杀模式的精髓，也让它衍生出了与单人游戏完全不同的玩法。

比如你顶出的蘑菇按理说是应该掉在自己头上，让马里奥变大，但在大逃杀模式里有“聪明”的玩家会站在砖块上，直接吃掉别人顶出的蘑菇，第一次看到这场景简直要把人气笑......

原版游戏中吃到星星可以变身无敌状态，“杀死”碰到的敌人，在大逃杀模式里星星状态还能杀死其他玩家，看到正在闪烁的马里奥一定要躲开。

最有意思的要数乌龟壳了，游戏里滑动的乌龟壳不仅能消灭敌人，玩家碰到后也会直接死亡，跑在前面的玩家很占优势，可以掌握好时机一次淘汰多个对手。

高手的较量，吃鸡不容易

游戏的获胜机制更像是《俄罗斯方块99》，多人同台较量，玩到后面就是高手之间的对决。最终通关的前三个玩家成功“吃鸡”，获得胜利。

《马里奥大逃杀》的改造十分巧妙。它不像其它大逃杀游戏一样，以吃鸡玩法为基础，给游戏换皮，而是保留了《超级玛丽》的玩法，通过对游戏元素的改变，让它在理念上接近“大逃杀”。

除了开头75人一起出发的场景有些混乱，这款游戏在后期的玩法其实很细致，有对抗性。这种玩法也许会被更多的2D游戏借鉴也说不定。

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