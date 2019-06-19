阿里巴巴CEO张勇：义乌与阿里神交已久，合作有高起点

新浪科技讯6月19日晚间消息，阿里巴巴集团CEO张勇在义乌市人民政府与阿里巴巴集团就eWTP达成战略合作的仪式上表示，阿里愿意和义乌一起通过共同的创造，让贸易更便利、更普惠、更美好，让“世界小商品之都”站上世界之巅。

张勇表示：“既然义乌的定位是世界小商品之都，那么商户不仅应该来自中国，还要来自于全球，不仅要有200多个国家的采购商，还要有200多个国家的生产商、贸易商。”

当天，义乌市政府与阿里巴巴签署战略合作协议，共建eWTP。双方将探索服务全球中小企业的贸易新规则、新模式，这意味着世界“小商品之都”义乌迎来创新国际贸易业态的新动能，同时，eWTP在浙江的实践升级到全省范围。

义乌小商品市场兴起的历史就是中小企业积极创新、拥抱变化的历史，而拥抱eWTP的义乌将为中小企业带来全新的机遇。义乌国际商贸城近8万个商位后，连接着200余万家中小企业，创造了超2000万个工作岗位。因此，这里连接着浙江乃至全国的制造能力、商品供给能力和服务能力。

此外，张勇走访义乌国际商贸城，与从事进口、出口和内贸的不同商户交流。

“义乌和阿里巴巴服务着中国最具活力的中小企业，这些中小企业现在已经从传统贸易走向全方位经营，”他分析，“他们希望掌握全新的技术和商业渠道，走向全新的市场。“

张勇表示，中国的制造业和贸易面临一个前所未有的机会：数字经济带来的便利性，能够让商家更便捷、更高效地走向全世界。在这方面，义乌已经起到了表率作用。“我们非常愿意把20年积淀下来的平台和广大海外市场，与义乌背后代表的中国商业力量——中小企业深度对接，帮助大家在eWTP框架下走向新阶段、走向全世界、创造新机会，这是阿里巴巴不可推卸的责任。”他说。

“义乌和阿里神交已久，我们有很多的渊源，也有共同的探索的历史和经验，使得我们今天的合作具备一个非常高的起点。”张勇表示，阿里巴巴和义乌一样，根在浙江，服务全球，致力于“让天下没有难做的生意”。义乌的线下贸易形成了贯穿全产业链的社会化大协作，阿里巴巴平台已打造了一套覆盖商业运营全要素的数字生态，“今天是一个历史性的时刻，让这两个生态产生新的化学反应。因为有这样的缘起和共同点，我对未来的合作充满信心。”