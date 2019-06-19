激进股东：在美政府动手前，请谷歌母公司主动分拆

北京时间6月19日晚间消息，据路透社报道，一些激进股东希望谷歌母公司Alphabet能在政府下手前，主动将公司分拆，这有助于股东获得更大价值。

该报道称，美国一家名为“SumOfUs”的组织将在周三的Alphabet年度股东大会上提出该建议。SumOfUs是一个线上社区，其目标是敦促企业对各种全球化问题负责，如企业日益增长的影响力、气候变化、员工权益、歧视、人权和腐败等问题。

该提议写道：“鉴于对市场垄断行为的约束，美国和欧盟的官员仍对Alphabet的市场影响力感到担忧。我们相信，与监管机构强制的资产出售相比，股东可以从公司自愿的战略缩减规模中获得更大的裨益。”

据路透社称，由于Alphabet的两位联合创始人拉里·佩奇（Larry Page）和谢尔盖·布林（Sergey Brin）持有51.3%的股东投票权，该提议没有实际获得通过的可能性。

但不管怎样，这表明人们越来越关注政府是否将对Alphabet、Facebook和亚马逊等大型科技公司采取反垄断行动。当前，这些公司在个人隐私和各种信息方面的影响力太大，正面临来自政府部门和公众的不满。

之前，美国总统特朗普（Donald Trump）曾多次表示，包括谷歌、Facebook和亚马逊在内的大型科技公司对他有偏见，并勾结民主党反对他。他建议美国政府监管机构效仿欧盟委员会的做法，密切关注科技公司的垄断行为。

今年3月，美国总投候选人、民主党参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）曾表示，希望对科技行业进行重大的结构性改革，以促进更多的竞争。这些改革将包括分拆亚马逊、Facebook和谷歌等大型科技公司。

此外，“万维网之父”蒂姆·伯纳斯-李（Tim Berners-Lee）去年11月也曾表示，谷歌和Facebook等硅谷科技巨头已经变得如此具有统治力，以至于他们可能需要被分拆，除非挑战者或消费品味的变化能够降低他们的影响力。

本月早些时候，路透社曾援引知情人士的消息称，美国司法部和联邦贸易委员会正准备调查谷歌、亚马逊、苹果和Facebook，评估他们是否滥用其市场地位。