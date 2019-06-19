IT之家6月19日消息 今日，微信派官方发文《最危险的路，是假冒家电维修的套路》，提醒消费者注意辨别家电售后维修公众号中的“李鬼”，因为这些“李鬼”的背后后诈骗套路一套一套的，大家千万不要上当。

以下为《最危险的路，是假冒家电维修的套路》全文：

先做一道常识题：家里的电热水器坏了，你会怎么做？

A 拨打品牌官网上的售后电话 B 通过官方服务号联系维 C 拨打男朋友的电话,让他想办法

选不了C的情况下，AB两种方法都是正确答案。但最近出现了一些冒充知名品牌“家电售后维修”的公众号，背后诈骗套路一套一套的，大家千万不要上当了。

比如下面这个公众号，看昵称、头像及签名都是一本正经的，还在签名和自动回复里带有400开头的客服电话，让人很容易相信就是官方电话。

但仔细一对比会发现，这个公众号的主体是一个与品牌不相关的工作室，同时400电话也和真正的官方服务热线不一样。

▲公众号主体与万和无关

实际上，这些都是一些非正规维修点。一旦你相信了他们，预约上门服务之后，就会掉进维修诈骗的套路：服务过程中，很有可能收取比官方高很多的维修费用，同时虚假维修、过度维修，电器没有修好，出了问题你再也找不到人。

目前，微信公众平台已经主动发现并处理了近千个假冒家电官方售后维修服务的公众号。欺诈帐号一旦被发现，将会被永久封禁。

如何避开假冒家电售后维修公众号的套路？微信派总结了三点：

1、点击公众号右上角“…”-“更多资料”，查看公众号主体是否与家电品牌公司对应，假冒官号的主体大多是一些个人、个体工商户或非对应品牌的企业主体。

2、通过品牌官网、售后凭证上的官方电话，对照所提供的400电话号码是否真实。

3、维修人员上门后，仔细查看维修人员的工作证、工单和维修单据。付费维修时应主动索取收费凭证，发生纠纷及时向工商部门或消协投诉。

最后，一旦发现假冒官方售后维修的公众号，请通过公众号右上角“…”-“投诉”-“欺诈”进行投诉，帮助我们发现违规活动。