618苏宁手机终极战报：线上销量苹果第一荣耀第二，线下华为第一

6月19日，苏宁手机发布了618全程终极战报，战报数据显示，618当天手机品类付款金额同比增长达到69.9%，自6月1日到6月18日，以旧换新服务成为用户最受欢迎的服务，整体以旧换新订单量同比增长78%，超过60万人参与到手机以旧换新活动中，整个618期间，通过手机以旧换新服务，平均为每位用户节省563元。

在各个手机品牌表现方面，6月1日至6月18日，荣耀拿下安卓类手机品牌线上销量销售额双冠军，华为则包揽了线下渠道安卓手机的销量销售额双冠军，荣耀华为两个兄弟品牌，在今年618表现尤为亮眼。

与此同时，苏宁618期间，线上的手机品牌销量TOP10分别为，苹果、荣耀、华为、小米、vivo、OPPO、飞利浦、诺基亚、realme和守护宝，苹果依然很抢手。

而在线下渠道，则更多的是国产品牌的天下，截止到6月18日，在苏宁遍布全国的线下门店，华为稳坐销量排行榜首位，第二名被荣耀拿下，而苹果排名第三，其余依次为OPPO、vivo、小米、三星、魅族、守护宝和诺基亚。

在热销单品上，安卓手机销量TOP10中，华为荣耀两大品牌占据了7席，荣耀8X成为最火爆的安卓机型，华为P30排名第二，入围TOP10的小米手机产品有两个，分别是小米Play和Redmi Note 7Pro。

值得一提的是，在今年618期间，iQOO苏格拉宁联名款安卓手机产品，在6月16日开售当天，瞬间斩获苏宁手机2500-3500元价位段销量&销售额双料冠军，目前已经被抢购一空在追加补货。

在今年618期间，苏宁拿出10亿以旧换新补贴，针对手机品类作为重点，用户可以享受到的最高补贴达到1120元，在此次苏宁手机发布的618战报中，平均每一位用户通过以旧换新服务，可以省563元，用户可以根据需要选购。

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