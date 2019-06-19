618大促返场：京东京喜红包领取最后1天，天猫跨店每满300减30元

京东明日（6月20日）继续【嗨购继续】活动，虽然618高潮期已过，但依旧还有不是好价单品。明天也是京喜红包发放的最后1天，小伙伴们可别忘领最后3次无门槛红包。

• 京东京喜红包：主会场 | 3C电子数码 | 京东超市（3个会场挨个领）

• 天猫618狂欢返场：点此前往

此外，天猫618狂欢返场开启，19日-20日两天，万券返场，再送一波大额券，每日10点、21点瓜分4千万红包雨，叠加购物津贴跨店每满300-30元，优惠上不封顶。

1、京东

5月30日正式开抢，可随机获得6.18、61.8、88、100、618元等面额无门槛现金红包（不可提现），京喜红包可与任何优惠（例如优惠东券、优惠京券、 京豆等）叠加使用：点此领红包。

领取红包后可邀请好友集火力值再得红包，每个好友可增加5点火力值，当火力值集满10、35、100点时可分别获得3、6、14元红包。

• 活动时间

红包领取时间：5月30日~6月20日

红包使用时间：5月30日~6月21日（过期红包失效）

• 京东618福利放送

会场 优惠力度 主会场 抢3C家电618元神券 家居家装 居家日用满199减100元 手机 4980-618元

鼠标键盘 199-100元神券 食品狂促 满199减100元！ PLUS会员 105-5/200-10/500-20全品券 耳机音响 499-150、299-100、99-20券 家电 6000-618、999-50元神券 电脑配件 三星27寸2K曲面显示器1549元 电视影音 980-200、4970-500元券 相机 全场预售新低+大额优惠券 数码电器 手机1880-200、880-100元券 运动鞋服 300-60、600-120元券

618京东特惠指南，好价新低：

厂商 大促活动 小米 Redmi K20 Pro 2499元 华为 直减600元+6期免息 一加 一加7 Pro开售 三星 立省2300元 魅族 魅族16s低至2699元

家电会场：

活动 特惠 链接 主会场 618元家电券 点此

空调 爆款低至999元 点此 冰洗 10kg洗衣机1999元 点此 厨卫 限时秒杀低至99元 点此 电视 70英寸电视3999元 点此 小家电 每满299-30元 点此



2、天猫

• 2019天猫618理想生活狂欢节分会场入口一览

• 主会场 ，最高618元天猫超级红包（每天3次，点此立拆红包 ）

• 精选会场类 - 年中特卖会 | 聚划算 | 图书会场 | 全球尖货 | 文教乐器 | 汽车用品 |

• 数码电子类 - 数码电器主场 | 精品手机 | 电视家影 | 电脑办公 | 潮酷数码 | 数码配件 | 电脑周边

• 家用电器类 - 极智家电 | 厨电热水器 | 大家电 | 空调风扇 | 灯具安防 | 小家电 | 冰洗会场 | 厨房电器

• 服饰鞋靴类 - 服饰主场 | 女装主场 | 男装主场 | 男女鞋 | 内衣搭配 | 运动户外

• 美妆配饰类 - 生活个护 | 时尚箱包 | 手表眼镜 | 珠宝饰品

• 居家生活类 - 家居家纺 | 家具家装 | 办公家具 | 家装建材 | 全屋定制 | 精品家具

• 粮油冲饮类 - 粮油速食 | 健康自营 | 健康大牌 | 中外名酒 | 品质生鲜 | 休闲零食 | 进口生鲜 | 茶乳冲饮

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