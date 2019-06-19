ST长生：子公司长春长生被申请破产清算

IT之家6月19日消息 据深交所官网消息，今日，ST长生发布了《长生生物科技股份有限公司关于子公司被申请破产清算的提示性公告》（以下简称“公告”）。

公告指出，公司全资子公司长春长生生物科技有限责任公司（以下简称“长春长生”）收到吉林省长春市中级人民法院送达的《通知书》。有关部门以长春长生不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，分别向长春市中级人民法院申请对长春长生破产清算。长春市中级人民法院决定对上述申请进行审查。

以下为公告全文：



长生生物科技股份有限公司关于子公司被申请破产清算的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，长生生物科技股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司长春长生生物科技有限责任公司（以下简称：长春长生）收到吉林省长春市中级人民法院送达的《通知书》（（2019）吉01破申10号之一），主要内容如下：

2019年6月18日，广东省疾病预防控制中心、交通银行股份有限公司吉林省分行、长春市南湖实业集团有限公司、长春宏日新能源有限责任公司以长春长生不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，分别向长春市中级人民法院申请对长春长生破产清算，长春市中级人民法院决定对上述申请进行审查。公司及长春长生将按照法律法规要求，依法合规配合相关部门开展工作，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长生生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月19日