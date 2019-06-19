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张艺兴工作室致函百度旗下公司：立即撤销“嘲羊群众”等词条

2019-6-19 21:59:58来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家6月19日消息 今日晚间，张艺兴工作室致函百度知道及热词课代表（北京百度网讯科技有限公司），要求后者立即撤销所有相关词条和投放，郑重道歉，并表示后者作为一个资讯共享平台，理当承担筛选内容，传达正能量的义务。

据悉，百度旗下平台用“群众“制作热词词条且作为开机画面，一时间引起网友热议；今日晚间张艺兴工作室就“嘲羊群众”一事致函百度知道及热词课代表，要求道歉。

目前，热词课代表微博已经找不到任何相关信息，原因未知。

以下为张艺兴工作室致函百度知道及热词课代表全文：

致@百度知道@热词课代表：

今天，你们做为一个商业平台，以“嘲羊群众”制作热词词条并设为开机画面，以这个在你们心中有话题的内容，细心准备，为了实现传播，获取流量，达到商业目的，面推动了这种充满恶意的嘲讽。

喜欢与讨厌是网友的权利，嘲讽是自由。我们深知作为公众人物，言行举止都免不了会被过度放大，也深知公众人物更需要有娱乐精神面对大众评论。

当不实信息被冠以更精妙的手段来逃脱法律追责，我们需要更警醒地在网络信息中进行选择。网络上确实有一个群体以收集张艺兴先生的片段化言行举止，并通过各种技术手段修改原始内容为乐趣，在网络上聚众取乐，任意辱骂嘲讽。我们不针对看热闹的个体，但我们不能接受恶意输出内容的组织。这已经超越了个人嘲讽的范畴，这是恶意的集体霸凌。

我们不能接受，不仅仅是因为这件事造成对张艺兴先生本人的伤害，更重要的是，这种鼓励参与集体嘲讽的行为，是在鼓励@百度知道@热词课代表用户和年轻人参与网络霸凌，从根本上不符合社会主义核心价值观。

在此严肃告诚@百度知道@热词课代表，请立即撤销所有相关词条和投放，郑重道歉，不仅仅是对我们，更是对你们的用户。作为一个资讯共享平台，你们理当承担筛选内容，传达正能量的义务。

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关键词：张艺兴嘲羊群众

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