进入“深水区”的百度车联网

叫嚷了很长一段时间，国内的车联网终于迎来了一波小高潮。

车载微信的诞生、斑马发布了MARS 3.0版本、百度Apollo旗下小度车载OS首次推出了深度搭载的车辆……BAT三家在短短两个月内齐发声，这个领域想低调都难。

许多传统的品牌车企纷纷用上车联网，让自己的车载系统变得“好用”。在这其中，互联网公司的作用功不可没。

我们想用其中一家企业——百度，来印证一个观点：车联网或许已经进入“深水区”。经过车企和互联网公司深度的磨合之后，强势的两方也许才会明白，沟通和开放才是未来正确的价值观。

特别是对于车企来说，车联网不意味着把车载系统外包出去，恰恰相反，这一部分也将是自己的优势之一。

进入“深水区”

“已经是划时代的体验了。”在CES Asia亚洲消费电子展上，一位参展观众逛完百度展台后说到。

百度展出了新福特锐界ST、EXEED星途TXL以及全新哈弗H6三款车，每一款都深度搭载了小度车载OS。所谓深度搭载，指的是由百度和各家车企来为车辆定制化各个项目，共同定义一辆车的车机系统。因为双方的深度参与，落地到体验方面也是不可同日而语。

你可以把小度车载OS看做DuerOS移植到汽车上的版本。和平常看到的智能音箱场景不同，针对车内的布局，小度车载OS做了很多优化。比如在导航界面，不需要每次都喊出唤醒词，也可以直接用语音选择地点、操作诸如“放大地图”、“缩小地图”等功能。起码从司机的驾驶过程中看，这一步的确省去了很多力气。

▲在新锐界ST-LINE上搭载百度与福特合作的SYNC+系统|现场拍摄

在购买电影票、听音乐等功能内同样支持实时语音调节，和之前有些区别的是，在导航或者音乐界面，麦克风一直在后台开启，而不是只在识别唤醒词后开启十秒左右，如果没有接收到新的指令就关闭。

这是多轮语音交互带来的福利，技术上早已能够实现，但应用到车上又是另外一回事。可以预想到，产品经理和工程师们大概讨论了很久，才逐渐开放在某些功能模块里。

克制的开放带来体验上的提升，而在背后，这件事情远不是产品经理一个决定这么简单。

一般来讲，在比较传统的车企中，车载娱乐信息系统都是由互联网公司与车企联合开发，而仅仅提供一个解决方案，安装几款App在上面是远远不够的。如果需要完成高流畅度的体验，那么两家公司需要坐在一起，把双方团队绑定在一起，才能实现深度的融合。

“我们和百度在Framework层面就在深度合作，最后的体验也能够打造的很好。”福特中国车联网产品开发高级经理范衡告诉极客公园。

从下图就能看出，在底层架构之上的核心层，即应用Framework中，双方就开始了联合开发，这样可以保证上方的应用层体验。

▲福特SYNC+架构|现场拍摄

据悉，2018年8月，百度与福特的车载信息娱乐系统项目正式启动，2019年4月，SYNC+系统正式发布，两家公司用八个月把车载系统研发出来并正式发布。而算上沟通等事宜，整个项目总共大约用了一年半时间，福特方面认为这个速度已经很快了，可以称得上“中国速度”。

从试探到初步接纳，再到深度合作，传统车企和互联网公司的成果在产品上得到了体现。和之前很不一样的地方在于，如果硬件条件允许的话，车载系统基本上不用更换或者去线下场景升级，而是通过OTA更新，获取更加丰富的功能。

有点遗憾的是，目前小度车载OS搭载的车辆还无法达到整车OTA，而这也需要双方的进一步磨合。

关键在于车企

合作共赢肯定是基调，但在这之上，传统车企与互联网公司的合作中还有许多问题在不断涌现。

比如老生常谈的话题——数据。由于这是全新的合作模式，那么数据该由谁支配，也成为一个新的话题。

“SYNC+支持每个车主的独有账户体系。通过SYNC+平台搜集数据，福特其他后台信息，百度用户画像，以及第三方数据，福特可以不断优化用户体验和通过OTA增加新功能。”福特中国官方新闻写到。

范衡表示，在一些非隐私数据方面，百度与福特会共享，而在隐私数据上，在数据安全性方面，福特有一支信息安全的团队，在软硬件设计完成后，福特还聘请了第三方团队对SYNC+进行测试，进一步提升整体安全性；百度针对源代码进行安全漏洞检测和修复，并配备人工智能车载防火墙。在车主的使用过程中，所有SYNC+传输的数据均经过加密。

▲SYNC+系统可以进行语音交互和控制智能设备|现场拍摄

数据如此，车机系统也一样。双方都秉持着开放的准则，可以肯定的一点是，哪一方都不会成为“关键先生”。以BAT为主导的新一代车内信息系统进入车内，为传统车企带来了新鲜的血液，并不能给这具身体带来行动和思考的能力，真正决定的，是应用。

如何用好这套能力，给应用带来更好的体验，是每家车企要思考的事情，也是能看出在上层应用中每一家车企做的不一样的地方。

奇瑞星途在驾驶位右上方安置了一枚摄像头，用于人脸识别功能。这枚摄像头可以用于账号体系的建立，还能完成车内人脸支付。之后，这颗摄像头有可能加入驾驶员疲劳检测系统。

奇瑞方面的工作人员告诉极客公园，加入针对人脸识别的摄像头，在产生这个想法的时候，就要由百度和奇瑞共同定义软硬件的设计，并且共同研发应用。这个需求是重新建立起来的，而目前其他车企并没有搭载。

▲奇瑞星途在后视镜上方安装了一颗摄像头，用于人脸识别|现场拍摄

更明显的一点是帐号体系，和汽车对应的App都属于车企，先要注册车企对应的账号。

百度的另一位合作伙伴福特则更为特殊一些。此前，福特自主研发的车载信息娱乐系统SYNC虽然已经投入使用，但对于中国用户来说，没有那么“接地气”，和中国本土做车联网的公司相比有些差距。

用福特中国的话说，SYNC系统在易用性和手机互联扩展等方面仍然好用、可靠，却满足不了中国消费者对于车载系统的语音交互、保持时刻在线，丰富的娱乐和出行服务等诸多需求。

“在产品的定义上，福特更懂怎样合理运用自己和百度的能力。”一位百度的工作人员告诉极客公园。

▲SYNC+融合了福特和百度的优势|现场拍摄

从中可以看出，虽然两者在深度合作，但至少目前来看，最终的话语权还是掌握在车企手中。一定意义上讲，互联网公司提供的是基础的应用能力，而真正决定应用和车内协同的是车企本身。

在这个要求个性化的时代，灵活运用车联网的能力，将是车企对付下一个时代的消费者的大杀器之一。

回到合作的大环境，开放是绝对的主题。所谓的踏入深水区，实际上是互联网公司要经过的一个大门槛，门后不再是流量的天下，而是一个更严谨、也更残酷的数据世界。