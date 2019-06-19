一图看懂华为自研SSD的前生今世

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IT之家6月19日消息 今日，华为中国官方带来了《一张图看懂华为自研SSD的前生今世》。其表示，所有科技产品都有各自的生命周期，从艰难的研发初创到走上成功的领奖台，总要留下一段难忘的故事，这其中SSD固态硬盘也不例外。
据介绍，早在2005年，华为就启动了固态硬盘SSD的预研，并于2007年推出第一代企业级SSD产品，于业内首发PCIe SSD。目前在售的ES3000 V5系列为自研第7代企业级SSD产品，其控制器为海思自主设计开发的第4代ASIC。
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