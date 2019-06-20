甲骨文第四财季营收111亿美元，净利润同比增14%

北京时间6月20日凌晨消息，甲骨文今天发布了2019财年第四财季及全年财报。报告显示，甲骨文第四财季总营收为111.36亿美元，与上年同期的110.14亿美元相比增长1%，不计入汇率变动的影响为同比增长4%；净利润为37.40亿美元，与上年同期的32.76亿美元相比增长14%，不计入汇率变动的影响为同比增长19%。甲骨文第四财季调整后营收和每股收益均超出华尔街分析师预期，从而推动其盘后股价大幅上涨近4%。

第四财季业绩：

业绩概要

在截至5月31日的这一财季，甲骨文的净利润为37.40亿美元，与上年同期的32.76亿美元相比增长14%，不计入汇率变动的影响为同比增长19%；每股摊薄收益为1.07美元，与上年同期0.79美元相比增长36%，不计入汇率变动的影响为同比增长41%。

2019财年第四财季，不计入一次性项目（不按照美国通用会计准则），甲骨文的调整后净利润为40.71亿美元，与上年同期的39.45亿美元相比增长3%，不计入汇率变动的影响为同比增长7%；调整后每股收益为1.16美元，与上年同期的0.95美元相比增长23%，不计入汇率变动的影响为同比增长27%，超出华尔街分析师此前预期。据财经信息供应商FactSet调查显示，分析师此前平均预期甲骨文第四财季调整后每股收益为1.07美元。

甲骨文第四财季总营收为111.36亿美元，与上年同期的110.14亿美元相比增长1%，不计入汇率变动的影响为同比增长4%。不计入一次性项目（不按照美国通用会计准则），甲骨文第四财季总营收为111.39亿美元，与上年同期的110.23亿美元相比增长1%，不计入汇率变动的影响为同比增长4%，也超出分析师预期。FactSet调查显示，分析师此前平均预期甲骨文第四财季营收为109.3亿美元。

甲骨文第四财季运营利润为42.57亿美元，与上年同期的41.61亿美元相比增长2%，不计入汇率变动的影响为同比增长6%；运营利润率为38%，与上年同期相比持平。不按照美国通用会计准则，甲骨文第四财季运营利润为52.61亿美元，与上年同期的50.79亿美元相比增长4%，不计入汇率变动的影响为同比增长7%；运营利润率为47%，相比之下上年同期为46%。

各部门业绩

甲骨文第四财季云服务和授权支持业务营收为67.99亿美元，与上年同期的67.68亿美元相比基本持平，不计入汇率变动的影响为同比增长3%；在总营收中所占比例为61%，低于上年同期的62%。

甲骨文第四财季云授权和现场授权业务营收为25.20亿美元，与上年同期的22.47亿美元相比增长12%，不计入汇率变动的影响为同比增长15%；在总营收中所占比例为23%，高于上年同期的20%。

甲骨文第四财季硬件业务营收为9.94亿美元，与上年同期的11.16亿美元相比下降11%，不计入汇率变动的影响为同比下降8%；在总营收中所占比例为9%，低于上年同期的10%。

甲骨文第四财季服务业务营收为8.23亿美元，与上年同期的8.83亿美元相比下降7%，不计入汇率变动的影响为同比下降4%；在总营收中所占比例为7%，低于上年同期的8%。

截至第四财季末，甲骨文的短期递延营收为84亿美元。在过去12个月时间里，甲骨文的运营现金流为146亿美元。

派发股息

甲骨文今天宣布，公司董事会计划按每股0.24美元的价格向普通股股东支付季度现金股息，这笔股息将于2019年7月31日向截至2019年7月17日营业时间结束为止的在册股东发放。

全年业绩：

业绩概要

在整个2019财年，甲骨文总营收为395.06亿美元，与2018财年的393.83亿美元相比基本持平，不计入汇率变动的影响为同比增长3%。不计入一次性项目（不按照美国通用会计准则），甲骨文2019财年总营收为395.26亿美元，与2018财年的394.30亿美元相比基本持平，不计入汇率变动的影响为同比增长3%。

甲骨文2019财年净利润为110.83亿美元，与2018财年的35.87亿美元相比增长209%，不计入汇率变动的影响为同比增长274%。不按照美国通用会计准则，甲骨文2019财年净利润为131.37亿美元，与2018财年的129.17亿美元相比增长2%，不计入汇率变动的影响为同比增长5%。甲骨文2019财年每股摊薄收益为2.97美元，与2018财年的0.85美元相比增长251%，不计入汇率变动的影响为同比增长274%。不按照美国通用会计准则，甲骨文2019财年每股收益为3.52美元，与2018财年的3.05美元相比增长16%，不计入汇率变动的影响为同比增长19%。

甲骨文2019财年运营利润为135.35亿美元，与2018财年的132.64亿美元相比增长2%，不计入汇率变动的影响为同比增长5%；运营利润率为34%，与2018财年相比持平。不按照美国通用会计准则，甲骨文2019财年运营利润为173.84亿美元，与2018财年的171.55亿美元相比增长1%，不计入汇率变动的影响为同比增长4%；运营利润率为44%，与2018财年相比持平。

各部门业绩

甲骨文2019财年云服务和授权支持业务营收为267.07亿美元，与2018财年的262.22亿美元相比增长2%，不计入汇率变动的影响为同比增长4%；在总营收中所占比例为68%，高于2018财年的66%。

甲骨文2019财年云授权和现场授权业务营收为58.55亿美元，与2018财年的57.72亿美元相比增长1%，不计入汇率变动的影响为同比增长4%；在总营收中所占比例为15%，与2018财年相比持平。

甲骨文2019财年硬件业务营收为37.04亿美元，与2018财年的39.94亿美元相比下降7%，不计入汇率变动的影响为同比下降5%；在总营收中所占比例为9%，低于2018财年的10%。

甲骨文2019财年服务业务营收为32.40亿美元，与2018财年的33.95亿美元相比下降5%，不计入汇率变动的影响为同比下降2%；在总营收中所占比例为8%，低于2018财年的9%。

高管点评：

甲骨文联席CEO萨弗拉·卡兹（Safra Catz）称：“在第四财季中，不计入汇率变动的影响，我们的营收增长了7%，从而使得每股收益远远超出预期区间的上限。我们高利润的Fusion和NetSuite云应用业务正在快速增长，同时缩减了低利润的传统硬件业务。种从商用硬件转向云应用的转变所带来结果是，第四财季不按照美国通用会计准则的运营利润率达到47%，创下了5年以来的最高水平。”

股价反应：

当日，甲骨文股价在纳斯达克常规交易中下跌0.22美元，报收于52.68美元，跌幅为0.42%。在随后截至美国东部时间周三下午4点25分（北京时间周四凌晨4点25分）的盘后交易中，甲骨文股价上涨1.97美元，至54.65美元，涨幅为3.74%。过去52周，甲骨文的最高价为55.53美元，最低价为42.40美元。