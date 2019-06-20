旷视研究院获真实图像降噪比赛冠军，该算法已应用于OPPO手机

CVPR 2019在美国长滩拉开帷幕。作为计算机视觉领域的三大顶会之一，CVPR 2019吸引全球超过9200位顶尖专家、学者以及产业界人士，共同推进计算机视觉技术的发展与落地。值得一提的是，在本次大会的NTIRE 2019挑战赛上，旷视研究院力压群雄，一路过关斩将，最终夺得了NTIRE 2019真实图像降噪比赛“Raw-RGB”组的世界冠军。

▲右图为旷视超画质技术拍摄的样片

NTIRE（New Trends in Image Restoration and Enhancement）挑战赛致力于恢复与增强图像质量，到目前为止，已连续举办了3年。旷视研究院参赛的是“真实图像降噪（Real Image Denosing Challenge）”分赛，全球共有216位选手、12支队伍参加。

图像降噪一直是计算机视觉中相当重要且研究甚多的领域，其首要的目标是去除或纠正图像上的噪声信息，这既能满足美观，同时也有助于基于这些图像开展进一步的视觉研究。一直以来，研究者在该问题上的工作主要依赖合成的噪声图像。据主办方称，此次真实图像降噪比赛的一大目的即在真实而非合成的图像上评估图像降噪器。

NTIRE 2019真实图像降噪比赛基于最近新提出的智能手机图像降噪数据集（Smartphone Image Denoising Dataset, SIDD），它由很多真实的噪声图像及其相应的ground truth组成，且每幅图像都有以原始传感器数据（raw）和标准RBG（sRGB）格式存储的两个版本。因此，该项比赛分为了两项子赛，分别针对raw与sRGB图像进行去噪。

据了解，旷视的参赛算法已应用于OPPO Reno 10倍变焦版。OPPO Reno 10倍变焦版搭载了基于旷视MEGVII超画质技术研发的“超清夜景2.0”功能，能够为用户提供更好的夜拍体验。这也是旷视超画质技术首次运用在大规模量产机型上。