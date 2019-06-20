世界奇观“蓝色眼泪”如梦如幻，但千万别用手碰它

每逢夏夜，东海海面上频频出现一种叫做“蓝色眼泪”的奇观，其周围水域经常散发蓝色的光芒。这种波光粼粼的奇幻景象吸引了很多游客，也被评为世界15大奇景之一。

那么这种蓝色眼泪缘何而来呢？实际上，这是由一种叫做鞭毛藻的微小发光生物爆发引起的。当海洋中大量出现这种微生物时，它们所发出的蓝色光芒会积聚起来，将相关海域照得熠熠生辉。

但美丽总有代价。最近的一项研究发现，这种“美丽”有毒，对海洋生物来说甚至是致命的。美国南佛罗里达大学的海洋学家Chanmin Hu表示，“虽然人们认为这让夜晚变得浪漫而美丽，但它是有毒的。”

Chanmin Hu和研究团队使用卫星数据来跟踪鞭毛藻每年夏季在海域中的分布。通过分析过去19年的近1000张卫星图像，研究人员能够识别出“蓝色眼泪”现象独有的特征。和其他生物相比，鞭毛藻这种发光生物所产生的光波长较长。Chanmin Hu说，“这就像特殊的指纹特征。”研究团队利用这一特征，通常在海岸附近看到的“蓝色眼泪”现象现在正在向更深的水域延伸。

这对海洋生物来说会带来更严重的问题。

大规模的“蓝色眼泪”现象会毒害从鱼类到海龟的海洋生物，甚至会让接触到鞭毛藻的人生病。事实上，鞭毛藻本身并没有毒性，但喜欢吞噬有毒的藻类，同时会释放出氨和其他化学物质，让其所存在的周围水域变得有毒。不仅如此，这些生物还会消耗氧气，使得周围水域中的氧含量骤降。研究人员说:“水中的氧气非常低，很多动物都可能死亡。”

而且这种藻类还容易附着在鱼类等生物的腮上，增加海洋生物窒息的风险。对于人类来说，这种藻类所处的水体可能会让人皮肤出现瘙痒、红疹等反应。

“蓝色眼泪”现象的成因还不确定，但研究人员认为，水体的富营养化或许是一个原因。随着鞭毛藻的继续生长，海水会更明亮