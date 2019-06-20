Apple Card信用卡新进展，苹果已发动数千员工内测

6月20日上午消息，在夏季推出的Apple Card信用卡之前，苹果公司已经有数千名零售店员工在进行内测。

此前其实苹果也有小部分员工在测试这张卡，不过近期苹果将测试范围扩大了。员工可以直接在他们的个人设备上注册，Apple Pay部分立即激活，两到三周内收到实体卡。员工的年利率（Annual percentage rate，指欠钱时要还的利息）为13.24-24.24之间，与正式版对用户的利率相同。

▲钛金属的Apple Card

使用该卡的员工在他们的设备上运行的是iOS 12.4，这个尚未正式发布的系统版本，有望带来对Apple Card的支持。

数千名零售员工的加入标志着Apple Card信用卡第一次大规模的测试，苹果可以在向公众发布之前发现并解决漏洞和其他问题。

苹果员工被要求不要讨论这张卡，但他们可以在公共场合使用它购物。

测试版本的苹果员工试用卡功能齐全，可以接收每日现金返还、支付账单、查看实体卡的订单状态以及通过短信接收技术支持。还可以查看支付情况，信用额度和银行账户等。当然，他们也可以将Apple Card设置为购买苹果产品的默认支付方式（返利高一点点）。

苹果希望这张与高盛（Goldman Sachs）合作开发的Apple Card能深深融入iPhone和苹果的生态系统。它为购买苹果产品提供3%的现金返还，为所有与苹果有关的消费提供2%的现金返还，为其他消费提供1%的现金返还（信用卡消费返利在美国其实比较常见，并非苹果首创）。在iPhone的钱包应用程序中可以追踪购物记录，消费明细也会分门别类清楚显示健康、食品、购物等等。

虽然Apple Pay移动支付也可以用，但它需要收费终端也支持，在美国很多地方，用户还是更习惯掏出一张实体信用卡。

苹果公司计划今年夏天在美国推出Apple Card，但目前尚未确定具体日期。彭博社报道说，苹果公司已经在与金融监管机构讨论向欧洲扩张，目前尚无何时进入中国的消息。