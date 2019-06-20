5G让印度电信富豪头疼：买频谱太贵，不买没前途

6月20日消息，据国外媒体报道，由于市场竞争以及开支巨大，印度电信运营商为此背负了590亿美元的净债务。随着印度政府即将开始进行5G无线电频谱拍卖，潜在的新增支出给当地各大电信运营商带来了新的难题：投资5G技术将意味着更多的负债，但回报可能是前所未有的收入。

印度这一世界第二大手机服务市场刚刚结束了一场残酷竞争，而当地的一些亿万富翁们也为此背负了590亿美元的净债务。现在，他们的下一场战斗即将来临：5G。

印度今年寻求通过出售无线频谱来筹集840亿美元资金，其中大部分频率用于有望彻底改变网络连接现状的最新技术，这给亚洲首富穆凯什·安巴尼(Mukesh Ambani)等亿万富翁控制的运营商带来了一个难题。投资5G技术将意味着更多的负债，但回报可能是前所未有的收入。

无疑，高速无线网络能够提供更好的流媒体、游戏和娱乐用户体验，这让诸如Netflix和亚马逊等科技公司也在竞相进军该领域。而印度运营商们可能很快就会算出自己能承受多大的负债和风险。会计师事务所德勤(Deloitte)的一份报告称，5G的应用范围涵盖从制造业到教育和医疗保健等方方面面，可能成为印度数字经济的催化剂。到2025年，印度数字经济有望达到1万亿美元。

“竞争对抗”

“任何错过5G服务的市场参与者都可能看到自己所拥有市场份额的流失，”市场研究公司Ascentius Insights驻孟买电信业务首席分析师阿洛克·申德(Alok Shende)表示。“运营商为留住该业务会有更多的理由保持竞争对抗。为客户提供一条前进的道路很重要。”

印度最大的两家运营商Bharti Airtel和Vodafone Idea目前并没有回应外界要求其对5G计划置评的请求，而安巴尼掌管的信实工业(Reliance Industries)则表示不会对频谱拍卖进行置评。

安永(Ernst & Young)全球电信主管普拉桑特·辛格尔(Prashant Singhal)表示，尽管5G在增强现实、虚拟现实、互联网汽车、自动驾驶无人机、智能家居和城市发展方面拥有巨大的潜力，但对印度这样的国家来说，真正的希望在于农村地区。

由于缺乏医疗和教育方面的基础设施，5G技术可以解决印度农村存在的一些基本问题。他说，例如大城市医院经验丰富的外科医生可以建议小城镇医生通过实时5G连接进行手术，或者将优秀教师的全息图像发送到乡村教室。

大多数亚洲最大的无线运营商都在测试5G网络，计划在2020年投入商业运营。

世界第一

韩国电信公司SK Telecom今年4月推出了面向公众使用的5G网络，称这是全球首个完全商业化的5G网络。本月早些时候，中国向四家企业发放了5G牌照。而印度则计划于明年部署5G网络。

印度面临的直接挑战将是该网络所需的投资。印度电信监管局(Telecom Regulatory Authority of India)估计，5G网络的投资可能高达700亿美元。这一数字将使得运营商的财务状况进一步恶化。过去10年，运营商一直在努力削减堆积如山的债务。

“印度的无线电频谱定价过于昂贵。如果电信运营商希望参与即将进行的拍卖，其资产负债可能会更加庞大。”印度电信运营商协会主席拉詹·马修斯（Rajan Mathew当地时间周二在接受采访时指出，“但他们可以选择在晚些时候购买。”

推迟购买

在印度，连续几届长期存在预算赤字的政府都依靠无线电频谱拍卖来补充国库资金。里昂证券印度公司(CLSA India)分析师迪普蒂·查图维迪(Deepti Chaturvedi)本月早些时候在一份报告中写道，如果市场对无线电频谱资源的需求不足，印度政府通常会在随后的一轮拍卖中降价40%。

尽管印度市场拥有超过11亿用户，但竞争已将以动画数据流量价格降至1GB不到1美元，这是世界上最便宜的。当然，印度移动用户的月平均收入也处于最低水平，约为2美元，相比之下美国至少为40美元。

作为其商业帝国扩张的一部分，现年62岁的安巴尼于2016年成立了电信运营商Reliance Jio Infocomm，为当地用户提供免费电话，甚至更便宜的数据流量。结果此举导致许多市场参与者退出或者合并，而由安巴尼弟弟经营的Reliance Communications目前正面临破产。目前在印度市场，占据主导地位的是Reliance Jio Infocomm、Bharti Airtel和Vodafone Idea这三家非国有电信运营商。

Reliance Jio Infocomm正大举扩张其网络，在三年内吸引了逾3亿客户。受Jio强势竞争的影响，亿万富翁苏尼尔·米塔尔(Sunil Mittal)旗下的Bharti Airtel净负债约160亿美元，同时连续四个季度以来只实现了一次盈利。

Vodafone Idea是拥有印度用户最多的电信运营商，此前沃达丰集团的印度子公司与印度大亨库马尔·曼加拉姆·贝拉(Kumar Mangalam Birla)的Idea Cellular合并。彭博社(Bloomberg)编制的数据显示，在负债最高的亚洲电信运营商中，Bharti Airtel和Vodafone Idea双双位列榜首。

然而，未上市的Reliance Jio Infocomm却在安巴尼所掌管企业集团雄厚财力的支持下蓬勃发展，安巴尼麾下集团涵盖了从能源到零售等诸多业务，其已经花掉逾360亿美元来打造电信业务。该集团近280亿美元的净债务背后也有113亿美元的现金和等价物作为支持。今年1月份，安巴尼在一次演讲中表示，他的电信网络“完全为5G做好了准备”，这意味着支出将相对较少。

安永的辛格尔表示，在全球范围内，5G频谱拍卖的电信公司参与度“强劲”。德国本月筹资65.5亿欧元（约合73亿美元），超过政府最高预估的50亿欧元，意大利去年筹资76亿美元，是政府预期的两倍多。考虑到对数据的需求日益增长，印度的无线频谱拍卖很可能会取得成功。

辛格尔说：“鉴于印度对数据的需求越来越大，数字转型越来越多，而且需要迅速采用新技术，因此5G在印度的前景是乐观的。”“它有潜力改变生活，在社会经济发展中发挥关键作用。”