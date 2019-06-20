美联储降息预期升温，微软股价创历史新高市值1.04万亿

北京时间6月20日报道，虽然维持利率不变，但美联储货币政策声明不再提“耐心”，这意味着今年降息可能性大增。截至收盘，道指涨38.46点，涨幅为0.15%，报收26504.00点；标普500指数涨8.71点，涨幅为0.30%，报收2926.46点；纳指涨33.44点，涨幅为0.42%，报收7987.32点。

美国主要科技巨头涨跌互现，脸书跌0.53%，亚马逊涨0.39%，苹果跌0.29%，NetFlix涨1.79%，Alphabet跌0.12%，微软涨0.39%。

中国主要科技股涨跌互现，网易跌2.32%，爱奇艺跌1.73%，拼多多涨0.34%，微博跌2.36%，腾讯音乐跌0.73%，阿里巴巴跌0.03%，京东涨1.42%，百度涨0.73%，趣头条涨1.9%。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：途牛（涨9.49%），蔚来（涨8.3%），无忧英语（涨6.94%），拍拍贷（涨5.69%），小牛电动（涨5.16%），小赢科技（涨4.68%），趣店（涨4.39%），宝尊电商（涨3.58%），迅雷（涨3.04%），搜狗（涨2.68%），寺库（涨2.27%），好未来（涨2.17%），世纪互联（涨2.12%），新东方（涨1.99%），携程网（涨1.78%），百世（涨1.65%），UT斯达康（涨1.31%），简普科技（涨1.19%），乐信（涨0.79%），58同城（涨0.78%），中通（涨0.74%），兰亭集势（涨0.65%），前程无忧（涨0.56%），陌陌（涨0.27%），哔哩哔哩（涨0.2%），唯品会（涨0.12%），1药网（涨0.0%），猎豹移动（涨0.0%）。

蓝汛依旧被停盘。

下跌的公司包括：流利说（跌0.2%），云米（跌0.24%），畅游（跌0.37%），聚美优品（跌0.41%），汽车之家（跌0.46%），易车网（跌0.47%），宜人贷（跌0.5%），正保教育（跌0.74%），如涵控股（跌0.79%），金融界（跌0.84%），500彩票网（跌0.96%），搜房网（跌1.14%），华米（跌1.81%），人人公司（跌1.85%），优信（跌1.92%），新浪（跌1.95%），虎牙（跌1.95%），搜狐（跌2.21%），信而富（跌2.8%），凤凰新媒体（跌3.07%），瑞幸咖啡（跌3.67%），乐居（跌5.15%），品钛（跌6.61%），触宝（跌7.42%），达内科技（跌7.94%），欢聚时代（跌7.96%），泰克飞石（跌10.61%）。

瑞幸咖啡今天宣布，由于IPO（首次公开招股）承销商行使超额配售权，它以每美国存托股17美元的IPO发行价又发行了495万股美国存托股。瑞士信贷证券公司、摩根士丹利、中金香港证券公司、海通国际证券公司为瑞幸咖啡这次发行股票的账簿管理人，KeyBanc Capital Markets和Needham & Company为联席承销商。瑞幸咖啡是中国第二大咖啡连锁店品牌，今年5月刚刚IPO，挂牌交易首日股价涨幅接近50%。尽管成立不到2年时间，瑞幸咖啡已经销售逾1.1亿杯咖啡，开设2370家门店。

阿里巴巴计划在中国香港地区上市，融资200亿美元。一个关键问题是，与5月初的高点相比目前阿里巴巴股价下跌了约18%，它缘何选择目前赴港IPO？两地上市有两大好处，其一是在香港联交所上市可能有助于推动阿里巴巴股价上涨。在香港联交所上市，使得中国投资者可以买进阿里巴巴股票，他们比外国投资者更看好阿里巴巴股票。两地上市有助于增加阿里巴巴股票的需求，尤其是在中国散户股民中。规模较小的投资者控制着35%的中国股市，美国这一比例仅为8%。两地上市有助于推动阿里巴巴股价上涨。其二是募集资金。阿里巴巴在纽约上市是美国有史以来规模最大IPO，募集250亿美元资金。有媒体报道称阿里巴巴计划通过在中国香港IPO募集200亿美元资金，这些资金将用于进行更多收购、扩大云计算业务和进一步投资其他公司。如果这些资金投资得当，它们将有助于拉升阿里巴巴股票。但在阿里巴巴空头眼里，它在香港联交所上市似乎有些古怪。他们的第一个疑问是，阿里巴巴怎么会还需要200亿美元资金。2019财年结束时阿里巴巴持有283亿美元现金和价值约240亿美元的投资证券（不包括它对非上市公司的投资），而其债务不足90亿美元。即使云计算、数字娱乐业务还在亏损，但阿里巴巴上财年自由现金流仍然高达约150亿美元。

美国/国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：Adobe（涨5.21%），戴尔科技（涨3.71%），黑莓（涨2.75%），Salesforce（涨2.36%），Uber（涨2.28%），VMware（涨2.2%），西部数据（涨1.92%），爱立信（涨1.66%），Spotify（涨1.56%），恩智浦（涨1.52%），索尼（涨1.47%），iRobot（涨1.41%），eBay（涨1.16%），PayPal（涨1.0%），赛门铁克（涨0.9%），摩托罗拉系统（涨0.88%），特斯拉（涨0.75%），Fibit（涨0.65%），艺电（涨0.6%），诺基亚（涨0.6%），Box（涨0.6%），Groupon（涨0.57%），惠普公司（涨0.54%），IBM（涨0.51%），GoPro（涨0.51%），Zynga（涨0.5%），AMD（涨0.16%），英伟达（涨0.16%），思科（涨0.14%），SAP（涨0.05%）。

下跌的公司包括：博通（跌0.2%），高通（跌0.22%），Yelp（跌0.27%），甲骨文（跌0.42%），英特尔（跌0.63%），LendingClub（跌0.66%），动视暴雪（跌0.96%），Twitter（跌0.98%），美光科技（跌1.02%），Snap（跌1.28%），Lyft（跌1.32%），Pinterest（跌2.47%），速汇金（跌24.48%）。

在星期三的年度股东大会期间，谷歌母公司Alphabet面临诸多来自激进投资者和员工的批评性提案，其中包括在监管机构动手前主动分拆搜索和互联网广告业务的提案。根据初步计票结果，这些提案无一获得通过，但这表明部分投资者和员工对公司治理日益不满。Alphabet表示，它当前的政策解决了提案提出的问题。没有得到谷歌两名创始人认可的提案通过的可能性几乎没有。拉里·佩奇(Larry Page)和塞吉·布林（Sergey Brin）拥有51.3%的表决权。由10名董事组成的新一届董事会获得批准。以限制企业力量为目标的SumOfUs在一份提案中写道，“美国和欧盟高管都对Alphabet的市场支配地位表示了担忧。我们认为，与被监管机构出手打压相比，公司自愿缩小规模能给股东带来更大价值。”今天常规交易中，Alphabet股价下跌1.27美元，跌幅为0.12%，报收于1102.33美元。今年以来Alphabet股价累计上涨5%，低于标普500指数和道指涨幅。

德意志银行分析师卡尔·凯尔斯蒂德（Karl Keirstead）今天发表投资报告，重申对微软股票的“买入”评级，并把其目标股价由145美元上调至155美元。在此消息拉动下，常规交易中微软股价上涨0.53美元，涨幅为0.39%，报收于135.69美元，创下新高。盘中，微软股价一度摸高135.93美元。目前微软市值为1.04万亿美元。凯尔斯蒂德在投资报告中说，在与微软财务部门高管会晤后，他对微软前景越来越看好了。微软产品和服务在企业市场的需求没有减弱的迹象，“如果出现投资大面积减少的情况，微软肯定无法独善其身，但我认为微软尚未受到重大影响，即使有影响，影响也是有限的。4月24日，微软发布了好于预期的第一季度财报，它认为是云计算业务是其业绩出色的原因。第一季度商业云计算业务营收增长41%至96亿美元。