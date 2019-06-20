关于Facebook的10个真相

2019年5月，Facebook联合创始人克里斯·休斯 （Chris Hughes）发布头条新闻称，和小扎（马克·扎克伯格）一起创办了15年的科技巨头Facebook存在垄断行为，建议应该打破这种“垄断”局势。美国民主党总统候选人Kamala Harris对其观点表示支持，但问题在于Facebook并不愿接受该提议。

据《华尔街日报》消息，扎克伯格公开回应“分拆Facebook”一事，他表示，“分拆只会令遏制虚假账户和有害新闻的行动更为困难，因此分拆解决不了问题”。

其公司两名高管也公开支持小扎观点，据美国科技媒体CNET消息，在Code Conference大会上，Facebook两名高管认为，该公司旗下的图片分享平台Instagram和即时消息服务WhatsApp不应该被分拆。

Instagram负责人亚当·莫塞里（Adam Mosseri）表示，保持公司当前的架构将有助于他们创造更多的价值。Facebook公司负责VR和AR业务的副总裁安德鲁·博斯沃斯（Andrew Bosworth）则认为，分拆只会让Instagram和Facebook变得更加脆弱。

公开数据显示，当前Facebook、Instagram和WhatsApp以及Messenger等服务一共拥有大约27亿用户。

从去年Facebook身陷数据丑闻到现今联合创始人公开呼吁去垄断、鼓励业务分拆，过去这一年里，美国当地用户对Facebook所持态度有何变化？丑闻事件对公司业务和用户影响有多大？

结合美国皮尤研究中心2018和2019年调查数据，为你一一揭露美国用户和Facebook之间的10个真相。

真相一

2019年有69%的美国成年用户仍使用Facebook

▲2012-2019年美国成年用户社交媒体使用情况 来源：美国皮尤研究中心 2019.1.8-2.7

根据皮尤2019调查数据，美国社交媒体Facebook（69%）和视频分享平台Youtube（73%，2018-2019）是美国成年用户群体中最受欢迎的两大社交网络平台。

2019年，美国成年用户中，使用Facebook和YouTube用户远超其他社交平台：Facebook旗下两款产品Instagram（37%）和WhatsApp（20%），图片视频网站Pinterest（28%），职业社交第一网站LinkedIn（27%），Snapchat（24%），Twitter（22%），“美版贴吧”Reddit（11%）。

真相二

Facebook成年用户中

74%的用户至少一天使用一次

数据显示，74%的Facebook成年用户一天至少使用一次（使用频率包括一天一次或者一天多次），远高于Instagram（63%）和Snapchat（61%）同频率使用用户人数。

▲美国成年用户社交平台日使用频率 来源：美国皮尤研究中心2019.1.8-2.7

2019皮尤数据显示，在Facebook74%每天至少使用一次的美国成年用户中，每天多次使用FB的用户占51%，一天一次的占23%。

Facebook用户粘性大，依赖程度高。不经常使用Facebook（不经常频次包括：一周几次、几周几次或者很少）的用户仅占26%，远低于其竞争对手YouTube（49%）。

真相三

Facebook仍受美国各群体欢迎

人口群体主要从三个维度统计（美国成年人）：性别、教育背景、年龄。

▲美国人口群体社交媒体使用情况 来源：美国皮尤研究中心 2019.1.8-2.7

数据显示，从性别角度看，美国女性用户中，有75%的使用Facebook，其余25%不使用FB。相较而言，美国男性用户中，有63%的使用Facebook，其余37%不使用FB。

从学历角度看，拥有大学学历及以上的用户中，有74%的使用FB；高中学历以下的用户中，有61%的使用FB。

从年龄角度看，18-29岁的用户群体中，有79%的用户使用FB。65岁及以上的用户中，有46%的用户使用FB。

值得注意的是，时隔7年，Facebook 65岁及以上年龄段的用户中，相较于2012年同年龄段群体中使用FB的用户上涨20%，（2019：65+的用户中，有46%使用FB VS 2012 65+的用户中，有26%的用户使用FB）。

真相四

超一半（51%）美国青少年使用Facebook

但在该群体中其受欢迎程度不敌

YouTube，Snapchat和Instagram

▲受美国青少年欢迎的美国社交媒体排名 来源：美国皮尤研究中心2018.3.7-4.10

数据显示，2018年（51%），13-17年龄段用户中，相较于2014-2015（71%）同年龄段用户，使用Facebook的用户减少20%。

2014-2015年调查数据显示，Facebook一直是绝大多数青少年的首选社交媒体平台。但据目前数据来看，其“霸主”地位已被YouTube（85%），Instagram（72%）和Snapchat（69%）所取代。

（注：百分比是指美国青少年用户中，该群体使用各社交平台占比。）

▲来源：美国皮尤研究中心

从以上数据来看，最受美国青少年群体欢迎的社交媒体平台前三分别是：YouTube（85%），Instagram（72%）和Snapchat（69%）。

▲美国社交网络平台各年龄层次人数使用情况 来源：美国皮尤研究中心 2019.1.8-2.7

数据显示，Snapchat和Instagram两款社交平台深受年轻群体欢迎，尤其深受18-24岁年龄层的用户欢迎。

Snapchat和Instagram65岁及以上用户中，有3%的使用Snapchat；有8%的使用Instagram。对比来看，使用FB的老年用户比例偏大，65岁及以上用户中，有46%的使用FB。

▲美国青少年用户对社交媒体平台影响态度情况 来源：美国皮尤研究中心 2018.3.7-4.10

关于美国青少年如何看待社交媒体平台对其生活带来的影响问题，据2018年调查数据，美国青少年群体对其观点不一。45%的青少年持中立态度，31%的持积极态度，24%的持消极态度。

数据显示，31%美国青少年持态度积极的主要原因包括：1）能与朋友和家庭联系；2）更容易获取新闻资讯或消息；3）能与有相同爱好的人建立联系等。

而导致24%的美国青少年对其持消极态度的主要原因包括：1）可能导致霸凌、传播谣言；2）因为缺乏面对面交流而导致关系受影响等。

真相五

低收入家庭青少年群体中使用FB人数

比高收入家庭青少年群体中使用FB人数多

▲美国青少年不同收入家庭使用情况 来源：美国皮尤研究中心 2018.3.7-4.10

2018年，数据显示，相对而言，低收入家庭青少年比高收入家庭青少年使用FB几率更大。

2018年，低收入家庭（年收入低于30000美元）青少年用户中，有70%的使用Facebook。高收入家庭（年收入75000美元及以上）青少年用户中，有36%的使用Facebook。

▲美国成年用户获取新闻源占比 来源：美国皮尤研究中心2018.7.30-8.12

▲美国不同收入家庭社交媒体使用情况 来源：美国皮尤研究中心2019.1.8-2.7

值得注意的是，2019年，低收入群体中的成年用户，有69%的使用FB；高收成年用户中，有74%的使用FB。

真相六

Facebook是美国成年用户最大的

获取新闻资讯源

▲美国成年用户获取新闻源占比 来源：美国皮尤研究中心2018.7.30-8.12

据2018年7月-8月数据，43%的美国成年用户通过Facebook获取新闻资讯，远高于其他社交媒体平台：YouTube（21%）、Twitter（12%）、Instagram（8%）、LinkedIn（6%）。

▲美国社交媒体新闻用户使用情况 来源：美国皮尤研究中心 2018.7.30-8.12

2018年7月-8月数据显示，Facebook新闻用户中，女性和白人群体居多。通过Facebook获取新闻资讯的女性人数（61%）是男性人数（39%）的近2倍。白人用户（62%）也将近是非白人用户（37%）的2倍。

从年龄角度看，30-49岁年龄层群体在FB新闻用户最多，占比达40%。

真相七

受剑桥分析数据丑闻影响

美国成年用户对Facebook持警惕态度

▲来源：美国皮尤研究中心2018.5.29-6.11

根据皮尤2018年5月-6月调查数据，在过去12个月内，受到数据泄露丑闻影响，Facebook美国成年用户对其警惕态度明显，主要从三种采取方式中可看出：

（1）54%的美国成年用户更改了隐私设置，46%的美国成年用户未更改；

（2）42%的美国成年用户选择间歇性使用，间歇周期在数周或更长时间，58%的用户未选择采取该措施；

（3）26%的美国成年用户已删除该App，仍有74%的美国成年用户使用FB；

总的来说，整体成年用户中，74%的用户表示，他们已经采取了以上三种方式中的一种。

真相八

超过半数（53%）的美国成年用户不了解

Facebook平台如何操作新闻feed流

▲Facebook用户对平台算法操作认知情况 来源：美国皮尤研究中心 2018.5.29-6.11

2018年5月-6月数据显示，Facebook用户对平台如何操作新闻信息流认知度主要分为两大类：“不清楚”和“清楚”。

其中，不清楚类别中分为“一点都不清楚”和“不是很清楚”两个程度等级；清楚类别中分为“有点清楚”和“非常清楚”两个程度等级。

从以上两个数据显示，整个Facebook用户中对平台新闻信息流算法推荐机制不清楚的占多数。其中，53%的成年用户不清楚平台新闻信息流算法推荐机制。其中20%的用户表示，他们对此一点都不了解。

其次，对FB新闻信息流算法推荐机制的不了解程度随年龄增长而加深。18-29年龄段的FB用户，有41%的不了解该算法机制，在65+年龄段用户中，不了解的有61%。

关于FB用户对其内容控制程度方面，数据显示，仅有14%的用户认为普通用户对出现在FB上的内容有很大控制权。然而，28%用户表示，他们并没有任何控制权；57%的则认为，他们对FB上的内容控制权有限。

▲来源：美国皮尤研究中心

年龄越大，越认为用户对新闻内容的控制程度有限。65+的FB用户中，有43%的认为用户对内容的控制权为零。相比之下，18-29岁用户中，认为用户对内容控制权为零的仅占18%。

关于FB用户对其内容影响欲望程度，数据显示，63%用户表示，他们并没有刻意试图影响或改变个人新闻流内容，试图影响平台内容的仅占36%。

▲来源：美国皮尤研究中心

细化到年龄层来看，其中，年龄越长，其对新闻内容影响欲望程度越低。65+用户群体中，仅有19%的表示，尝试影响平台内容，而在18-29岁群体中，有近一半（48%）的用户试图影响内容。

真相九

74%的用户并没有意识到平台方为广告商

收集分类用户特征和兴趣内容

▲美国成年脸书用户对平台广告喜好推荐认知情况 来源：美国皮尤研究中心2018.9.4-10.1

尽管Facebook为用户提供了相对容易的查询FB如何为广告商分类用户特征和兴趣平台“Your ad preferences”。但仍有高达74%的成年用户不清楚平台对用户个人信息进行分类一事。

真相十

用户对平台收集分类用户特征和兴趣内容

感到不适

▲用户对平台分类和信息准确度看法 来源：美国皮尤研究中心 2018.9.4-10.1

提到平台广告导向页面，超过一半的成年用户（51%）表示，对Facebook收集分类用户个人信息行为感到不适，其中15%的用户甚至对其表示反感。

数据显示，59%的用户表示，Facebook对用户特征和兴趣分类有助于反映用户现实生活中的兴趣爱好。

对于平台分类内容与个人匹配度问题，有部分用户持质疑态度，其中27%的用户表示，其分类信息内容并不完全能代表用户，5%用户甚至FB分类内容完全不能代表用户个人。

总结

从以上分析数据可以看出，由于超过一半的FB用户（53%）不清楚平台新闻信息流算法推荐机制，在2018年剑桥分析公司数据泄露丑闻曝光后，其间接导致26%的用户流失。

另外，从用户采取的三种应对行动和用户对平台收集分类用户信息行为态度来看，用户对平台数据保护信赖度降低，用户个人信息保护警惕性逐渐增强。

由于丑闻事件冲击和其他热门社交媒体平台迅速崛起，Facebook失去了最受美国青少年群体欢迎“霸主”地位。

从新闻资讯获取源来看，Facebook仍是大部分美国成年用户获取新闻资讯平台，仍具“霸主”优势。其用户使用率（43%）是排名第二的YouTube（21%）的2倍。

从年龄角度看，相对于YouTube（美国青少年群体中，有85%的使用）、Instagram（72%）和Snapchat（69%）来说，FB（51%）在美国青少年群体中占比相对较少。

从FB用户对其算法操作了解程度看，仍有超过一半（53%）的用户不了解平台如何操作新闻feed流内容流程（尽管平台为用户提供Facebook算法操作流程查询平台）。57%的用户在个人新闻feed流里处于被动状态，其对新闻内容的控制权很局限。

从用户对FB收集分类用户信息行为所持态度看，超过50%的用户对Facebook收集分类用户特征和兴趣行为表示不适。其中15%的甚至表示反感。

从用户对FB收集分类用户信息与其个人匹配度方面看，认为其匹配度完全正确的仅占13%，有27%的用户表示其匹配度并不完全准确，5%的甚至认为，其内容与个人完全不匹配。

从美国青少年对社交媒体对其生活所带来影响角度看，该群体所持观点不一。持积极态度（31%）的认为主要原因是能够维护与朋友和家庭的联系；而导致持消极态度（24%）的主要因为担心其会引发霸凌、谣言传播、关系疏远等问题，仍有45%的青少年对其持中立态度。

调查方法：

采访方式：固定电话或手机采访

采访时间：2019年1月8月-2月7日

采访对象：美国50个州和哥伦比亚特区的成年人（18岁及以上群体），总调查人数1502人（注：其中302人接受座机电话采访，1200通过手机采访）。

误差范围：基于总数（n=1502）调查结果，数值误差为±2.85%。

附皮尤研究调查原文链接：

https：//www.pewresearch.org/fact-tank/2019/05/16/facts-about-americans-and-facebook/