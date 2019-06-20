贝索斯：将用月球水冰制造氢气为航天器提炼燃料

6月20日消息，据CNBC报道，美国当地时间周三，在马萨诸塞州波士顿举行的肯尼迪航天峰会上，蓝色起源公司创始人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）透露了有关其月球计划的更多细节，包括解释如何利用月球水冰为登月车提炼燃料。

贝索斯当时表示:“关于月球，我们现在知道了更多在阿波罗登月时代不了解的事情。比如，在阿波罗登月计划之后，我们知道月球环形山的底部有水冰沉积。我们可以收集这些水冰，冰用来制造氢和氧，它们是火箭推进剂的主要成分。”

蓝色起源公司正在开发其名为“蓝月亮”（Blue Moon）的登月车，贝索斯上个月公布了这种航天器的原型。他说，“蓝月亮”由一台BE-7发动机提供动力，该发动机使用氢和氧作为燃料来源。

贝佐斯说:“我们选择这种推进剂的原因在于，我们知道将来总有一天会用月球表面的水冰制造的推进剂在月球表面给航天器补充燃料。”

“蓝月亮”足够大，可以运载几个人和货物往返月球表面。贝索斯此前曾表示，“蓝月亮”与美国宇航局（NASA）在2024年之前将宇航员送回月球的计划相符。

蓝色起源公司的拉丁口号是“步步为营”（step by step, ferociously），它一直在同时研究多个太空系统。除了“蓝月亮”，该公司还在为太空旅游建造名为“新谢泼德”（New Shepard）的火箭，以及名为“新格伦”（New Glenn）的巨型火箭，后者将用于发射卫星和其他航天器。

贝索斯通过出售他在亚马逊持有的股票，每年向蓝色起源公司投资超过10亿美元。