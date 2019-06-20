三星S10系列国行更新推送，增加夜间模式超广角拍摄

IT之家6月20日消息 今日，三星Galaxy S10系列国行更新推送，安全补丁为2019年6月1日，增加夜间模式超广角拍摄。

据了解，此次更新大小为388.32MB（三星Galaxy S10手机），安全补丁级别为2019年6月1日。

更新日志详细信息如下：

新添加的功能：

• 添加了相机新功能（夜间模式超广角拍摄）

• 变更了充电界面

问题修复：

• 提升了WLAN和蓝牙连接的稳定性

应用安卓定期的安全补丁：

• 提高设备安全性