中国移动：9月底前在超过40个城市推出“不换卡、不换号”5G服务

6月20日消息，中国移动2018年可持续发展报告正式发布。报告中提到5G发展规划，中国移动表示，其在相关国际标准组织中累计提交标准提案2700余篇，在全球电信运营企业中网络领域提案数排名第一，申请5G专利超1000项。预计在2019年9月底前将在超过40个城市推出“不换卡、不换号”的5G服务。

报告显示，截止2018年底，中国移动4G基站数达到241万，累计服务7.13亿4G客户和1.57亿有线宽带客户，在239个国家和地区开通国际数据漫游业务。在346个城市开通窄带物联网（NB-IoT)，并实现乡镇以上区域连续覆盖，物联网智能连接净增3.22亿，规模达到5.51亿。

在推动“提速降费”方面，中国移动各项提速降费举措累计惠及47亿人次。

中国移动董事长杨杰表示：“中国移动坚持以信息通信技术服务经济社会民生，推动实现了中国信息通信业‘从1G空白、2G跟随、3G突破、4G同步到5G引领’的历史性转变。

6月6日，中国移动获得5G业务经营许可，正式宣告进入5G时代。其透露，中国移动在相关国际标准组织中累计提交标准提案2700余篇，在全球电信运营企业中网络领域提案数排名第一，申请5G专利超1000项。

目前，中国移动正在大力推进“5G+”计划，预计2019年9月底前将在超过40个城市推出“不换卡、不换号”的5G服务。