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如何在苹果iPad上使用无线鼠标？

2019-6-20 10:27:45来源：威锋网作者：1am责编：孤城评论：

随着 iPadOS 的预发布，苹果首次为 iPad 用户带来了期待已久的鼠标支持，虽然这只是一个没有默认开启的辅助功能。那么到底在 iPad 上怎么使用无线鼠标？如何定制鼠标按键呢？让我们一起跟着 9to5Mac 来了解一下。



该网站测试的鼠标是罗技的 MX Master 2S 无线鼠，配对流程如下：

- 打开设置 App，选择辅助功能；



- 点击「触控」设置里的辅助触控开关将其开启；



- 点击下面的「定点设备」；



确保蓝牙鼠标的电源开关已经开启，然后点击「蓝牙设备...」;



在设备列表中选择鼠标；



确认配对完成；



开启辅助触控并配对鼠标后，iPad 上就会出现类似「小白点」的圆形鼠标指针；



继续点击右侧的「i」信息按钮进行定制设置；



选择自定义鼠标按钮；



你可以点击想要定制的鼠标按键，从列表中选择想要赋予其的快捷操作功能，比如侧键进入后台、中键锁屏等。



iPadOS 支持多个快捷键按钮，可根据你的鼠标具体情况定制；



在辅助触控设置页的下面还可以调整鼠标指针移动速度，也可以选择是否始终显示菜单。



值得一提的是，从 iOS 13 开始，你也可以在 iPhone 上使用鼠标，这应该适合冬天比较寒冷的地区的用户，比如戴手套时无法触控。

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关键词：iPad无线鼠标

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