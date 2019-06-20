如何在苹果iPad上使用无线鼠标？

随着 iPadOS 的预发布，苹果首次为 iPad 用户带来了期待已久的鼠标支持，虽然这只是一个没有默认开启的辅助功能。那么到底在 iPad 上怎么使用无线鼠标？如何定制鼠标按键呢？让我们一起跟着 9to5Mac 来了解一下。







该网站测试的鼠标是罗技的 MX Master 2S 无线鼠，配对流程如下：



- 打开设置 App，选择辅助功能；







- 点击「触控」设置里的辅助触控开关将其开启；







- 点击下面的「定点设备」；







确保蓝牙鼠标的电源开关已经开启，然后点击「蓝牙设备...」;







在设备列表中选择鼠标；







确认配对完成；







开启辅助触控并配对鼠标后，iPad 上就会出现类似「小白点」的圆形鼠标指针；







继续点击右侧的「i」信息按钮进行定制设置；







选择自定义鼠标按钮；







你可以点击想要定制的鼠标按键，从列表中选择想要赋予其的快捷操作功能，比如侧键进入后台、中键锁屏等。







iPadOS 支持多个快捷键按钮，可根据你的鼠标具体情况定制；







在辅助触控设置页的下面还可以调整鼠标指针移动速度，也可以选择是否始终显示菜单。







值得一提的是，从 iOS 13 开始，你也可以在 iPhone 上使用鼠标，这应该适合冬天比较寒冷的地区的用户，比如戴手套时无法触控。