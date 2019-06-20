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买了视频会员却不能跳过广告，女大学生状告爱奇艺获赔30元

2019-6-20 10:54:57来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月20日消息 据中新网报道，因购买了VIP会员服务，却发现不能跳过综艺视频中的广告内容。为此，苏州大学大三女生孙某将北京爱奇艺科技有限公司(简称“爱奇艺”)告上法庭，请求法院判令爱奇艺停止插播广告的侵权行为，在官方网站首页上公开道歉，赔偿58元会员费用并承担此次诉讼费用。

19日，苏州市姑苏区人民法院对该案作出一审判决，爱奇艺公司被判赔偿孙某30元。

据孙某陈述，其根据“会员跳广告”的指示，点击该广告语进入付款界面，因《VIP会员服务协议》提示不明显，其未查看协议即购买了VIP会员服务。孙某与爱奇艺公司均确认购买爱奇艺VIP会员服务后，用户无需观看片头广告。孙某在观看某综艺节目时，发现节目中插入广告，爱奇艺公司对此事实无异议，但主张该部分广告与视频进度条结合在一起，可以拖拽的方式跳过，不属于VIP用户权益中可以跳过的广告。

对此，姑苏区人民法院认为，爱奇艺公司在视频中插播广告的行为未违反法律、法规的强制性规定，对孙某要求爱奇艺公司停止插播广告的诉讼请求，法院不予支持。爱奇艺在权益介绍界面、《VIP会员服务协议》中对跳广告的含义作出了详细的说明，部分视频节目中有插播了与进度条结合在一起、可拖拽的部分广告，与非VIP用户强制观看的广告具有明显的区别，应认为爱奇艺公司未违反双方的服务合同条款。但是，爱奇艺公司无法跳过“少部分其他类型的广告”应更为显著、明确地向消费者说明。虽有《VIP会员服务协议》供消费者阅读，但该协议字体较小、标示不够显著，也没有要求消费者阅读并确认后付款，导致消费者可能未充分了解自己的权利义务即进行了购买，故爱奇艺公司在履行告知义务方面存在瑕疵。

最终，姑苏区人民法院一审判决，因爱奇艺公司未充分告知孙某应有的权利和义务，导致孙某在观影体验等方面受到一定的损害，应依据消费者权益保护法向孙某承担赔偿责任。孙某作为消费者购买了相应的VIP服务时未进一步了解VIP会员权益的具体内容，在缔约过程中也存在一定的疏忽。法院酌情确定爱奇艺公司赔偿孙某30元。

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关键词：爱奇艺

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