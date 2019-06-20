中国唯一LED芯片领域自主知识产权，长方集团如何打一手好牌？

据6月12日公告，长方集团第二次临时股东大会审议通过《关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》，即长方集团将向公司副董事长、总经理李迪初免息借款不超过1亿元人民币。

南昌光谷入主长方集团后，上市公司业绩逐步好转。根据长方集团发布的2019年一季报财报显示，公司2019年1月份至3月份实现营业收入3.45亿元，同比增长5.32%；归属于上市公司股东的净利润有负转正，达到1626万元，同比增长464.11%。

向好的业绩及充足的现金，令市场重燃了长方集团可能即将启动战略协同和整合的推测。究其根本，新任公司实控人王敏，还是一家高科技企业——晶能光电（江西）有限公司的法定代表人及CEO。

手握ED行业重大自主知识产权，资本建立战略协同

公开资料显示，晶能光电成立于2006年2月份，是由金沙江创投、亚太资源、Mayfield、淡马锡等多家顶级风险投资机构共同投资，专门从事LED外延材料与芯片生产的高科技企业。

其中，晶能光电自主创新的硅衬底LED技术曾经获得2015年度国家技术发明奖一等奖，是一项改写半导体照明历史的颠覆性新技术。国家863专家组对此项技术的评价是：“打破了目前日本日亚公司垄断蓝宝石衬底和美国Cree公司垄断碳化硅衬底半导体照明技术的局面，形成了蓝宝石、碳化硅、硅衬底半导体照明技术方案三足鼎立的局面。”该技术目前在全球申请或拥有350多项专利，已授权专利147项，其中国际专利47项。

晶能光电是硅衬底LED技术的上游企业，而同样由王敏主导的南昌光谷集团，则是硅衬底LED下游应用企业的控股平台。而长方集团，则是硅衬底LED中下游产业链的重要支撑平台。在王敏成为长方集团实控人后，市场便高度关注以实控人和资本为媒介，长方集团与晶能光电建立战略协同的可能性。

市场破局：硅衬底LED技术带来产业变革

IHS预测，至2020年，全球LED照明市场将达到1000亿美元，这意味着，全球LED产业规模正呈快速增长之势。

尽管我国起步较晚，但是发展迅猛。据了解，目前全球60%～70%的LED照明产品是在中国生产制造，我国LED生产企业数量在2万家以上，用于制造LED芯片的MOCVD数量达1200多台。

虽然我国是LED制造大国，现已进入LED产业的繁荣时期，但繁荣背后却是多数企业和资本的低效率。归结原因，主要是我国90%以上的LED生产企业均在跟踪模仿国外的技术，大部分企业缺少核心专利技术及品牌，同质化严重，通过拼价格、拼规模、拼投资，在中低端照明市场挣扎。

低效率的环境下，市场已经意识到了唯有先进的技术才是突破口。2015年据路透社报道，晶能光电财团出价25亿欧元并购飞利浦LED照明业务(实为Philips Lumileds和车灯事业部)。然而在美国政府方的阻挠下，该并购计划并未成功实现。

晶能光电积花费多年时间，经过三千多次实验，终于攻克了硅衬底GaN基LED路线（硅衬底LED技术）这一世界难题，并在巨额研发经费的推动下，使硅衬底LED产品各项指标在同类研究中均处于国际领先水平，并与蓝宝石、碳化硅两条技术路线持平。

据了解，目前硅衬底LED技术已经在手机、汽车照明、5G、特种照明等领域应用，此外，硅衬底LED技术还可扩展到被称为次世代终极显示技术的Micro LED新兴领域。据了解，Micro LED作为新一代显示技术，被认为有望带来千亿级的应用市场，苹果、三星、LG、FACEBOOK等多家国际企业早已开始布局。业界认为，硅衬底氮化镓基LED技术所独有的垂直结构、大晶圆尺寸、衬底无损剥离工艺等，使得硅衬底LED在这一领域拥有天然的优势。