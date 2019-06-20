彭博社：继贝佐斯盖茨之后，LV老板成身家达千亿美元第三人

6月20日消息，据彭博社报道，欧洲首富伯纳德•阿尔诺（Bernard Arnault）加入了亚马逊首席执行官（CEO）杰夫•贝佐斯（Jeff Bezos）和微软联合创始人比尔•盖茨（Bill Gates）的行列，成为世界上第三位拥有至少1000亿美元财富的人。

随着路威酩轩集团（LVMH）股价于当地时间周二上涨2.9%，达到创纪录的每股368.80欧元，该集团董事长兼首席执行官（CEO）阿尔诺跻身亿万富豪榜。今年，他的净资产增加了近320亿美元，阿尔诺的财富为1004亿美元。

路威酩轩集团（LVMH）旗下拥有唐培里侬香槟（Dom Perignon Champagne）和豪雅表（Tag Heuer）。今年迄今为止，该集团股价飙升了43%，在法国CAC 40指数中排名第三。

现年70岁的阿尔诺和他的家人都是奢侈品大亨。今年4月，在巴黎圣母院发生火灾后，阿尔诺和他的家人承诺出资6.5亿美元重建这座地标性建筑。此外，他的公司还从事一些慈善活动。

阿尔诺通过一家家族控股公司控制着总部位于巴黎的路威酩轩集团（LVMH）约一半的股份，此外他还拥有法国时尚消费品牌克里斯汀•迪奥（以下简称迪奥）97%的股份。

阿尔诺通过收购一家拥有迪奥所有权的纺织集团进入奢侈品市场。他出售了该公司所有其他业务，并在1988年用这些收入购买了路威酩轩集团（LVMH）的控股权。

除了管理LV以外，阿尔诺还管理着其他70个奢侈品牌，包括马克·雅可布（Marc Jacobs）、纪梵希（Givenchy）、芬迪、丝芙兰（Sephora）、唐娜·凯伦（Donna Karen）、娇兰（Guerlain）、Emilio Pucci、意大利高级品牌诺悠翩雅（Loro Piana）、知名时尚鞋履品牌Nicholas Kirkwood、Thomas Pink、R.M Williams、EDUN、Moynat和一些珠宝品牌，即豪雅表（TAG Heuer）、戴比尔斯（De Beers）和宝格丽（Bulgari）。