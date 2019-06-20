彭博社：富士康创始人郭台铭最早可能本周五离职

6月20日消息，据彭博社报道，富士康创始人郭台铭（Terry Gou）最早可能本周五离职。

6月11日，富士康有史以来首次为其旗舰子公司召开投资者关系会议。这是个好消息，然而坏消息是，这预示着这家全球最大的电子产品制造商即将失去一位首席执行官（CEO）。

郭台铭最早可能于本周五离职，在他离职后，富士康将迎来一位新董事长，而首席执行官（CEO）一职将由9人组成的委员会取代。

在过去45年里，郭台铭是富士康唯一的决策者和代言人。因此，尽管领导层的这一重大转变带来了突如其来的、姗姗来迟的透明度，但也让他一手创建的庞大公司（覆盖10多个国家、多达100万名员工，以及一份全明星客户名单）掌握在了一个委员会手中，从而导致新管理层缺乏核心领导人。

无论有没有郭台铭，富士康及其未来都值得怀疑和担忧，但该公司新管理层的诞生减轻了一些担忧。

在投资者活动和随后的电话会议上，这些高管（其中许多人很少公开发言）简洁地回答了有关富士康面临的挑战、将iPhone生产移出中国的可能性，以及该公司需要转型等问题。这与郭台铭通常给媒体的含糊其辞、杂乱无章的回答相比，是一个令人耳目一新的变化。

围绕富士康下任董事长的争论已经持续了10多年，而且仍在继续。富士康首席财务官黄秋莲是有望掌握大权的人之一，各部门的负责人也在被考虑范畴之中。