哈雷戴维森推出中国市场“特供”摩托 338cc能圆你的哈雷梦吗？

在将部分生产线移出美国后，哈雷戴维森曾被推特达人特朗普点名批判了一番，但刚猛如哈雷似乎打算在踩雷的边缘继续试探，最近他们就与中国钱江摩托达成协议，将会在中国国内生产一款全新的小型摩托车。

哈雷戴维森将要在中国生产的是一款排量为338cc的小排量摩托车，要知道一向以美式筋肉感风靡于摩托车圈的哈雷戴维森，自家摩托车大多数600cc以上的大排量车型，此番下探至338cc，可能更多的是考虑到中国国内的路况以及摩托车生存环境，同时还有一部分压缩成本的意味在其中。

最近两年哈雷戴维森在美国过得并不算好，去年他们在美国本土销量相比之前就有了大幅度的下滑，去年第三季度更是凭借13%的销量下跌刷新了哈雷戴维森自2010年以来最大的下滑记录。但把视线挪到国际市场就不难看出，哈雷戴维森在美国之外的地方都过得相当滋润，包括中国市场在内，最近两年都实现了相当亮眼的表现，这倒也能理解为什么哈雷戴维森会顶着巨大的压力不断开拓海外市场了。

此番与钱江摩托合作之后，这款哈雷戴维森的小排量摩托有希望在2020年开始销售，之后可能会继续推向亚洲地区的其它市场，虽然从目前来看338cc摩托可能是哈雷戴维森旗下排量最小的摩托车型，但在它真正落地的2020年，哈雷戴维森的混动摩托可能也会面世，油机排量大概会压制在200cc左右，所以最小排量的称号还没捂热大概就要易主。同时值得一提的是，钱江摩托之前已经被吉利汽车所收购，所以难道左手哈雷右手梅奔的吉利才是最终的最大赢家？