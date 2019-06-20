良心开发者微软，细数其免费、好用跨平台的App

提到微软开发的App，你能想到什么？

对于大部分人来说，Office全家桶（Word、Excel、PowerPoint）或许会是脱口而出的答案，但你也许不知道，作为科技巨头的微软近年来推出的App远不止这些。如果打开手机应用商店搜索Microsoft出品的App，结果或许会让你吃惊。

在老对手苹果的App Store上，微软共为其开发了61个App，而隔壁的Google Play应用商店，这个数字竟然达到了76个之多，其中不少App甚至是全平台通用，从Windows、Android到iOS甚至macOS，微软带来了很多免费且相当实用的App。今天，极客之选（公众号GeekChoice）就来为你盘点一些好用、免费、颜值高的微软App。

Microsoft To-Do

平台：Windows、Android、iOS、macOS

Microsoft To-Do登陆macOS平台，称得上是微软除了Office全家桶之外，第一个真正意义上的全平台通用型应用，它不仅免费，在实用性上也很不错。

作为一款To-Do类应用，Microsoft To-Do可以帮你更方便规划每一天的工作计划或者学习生活，你不但可以建立工作项目清单，还可以建立功课清单、购物清单等类别，由于全平台通用特性（还有网页端），它能让你随时了解自己的行动规划，并且这款App还打通了Outlook邮箱，应该算得上是生态最健全的To-Do类应用了。

Microsoft Edge

平台：Windows、Android、iOS、macOS（即将推出）

从2015年推出一直到2019年，Edge浏览器始终保持着自己「不温不火」的产品调性，用户也不是很多，斗不过Chrome和Safari的它终于在去年底走向了「打不过就加入」的道路，选择基于Chromium进行开发，于是就有了如今渐渐有了起色的新Edge浏览器。

如果你是Chrome忠实用户，那么更新之后的Edge一定会让你找到熟悉的感觉。不但内存占用率更低，连接更稳定，更难得的是它还可以直接下载Chrome浏览器的各种插件（.crx格式），这就让它充满了各种可能性。Edge浏览器支持Windows、Android和iOS平台，未来还会登陆macOS，如果你感觉Chrome浏览器占用内存过多，那么不妨可以试试新的Edge浏览器。

微软翻译

平台：Windows、Android、iOS

作为互联网巨头，微软翻译的名气不如隔壁Google翻译来的响亮，但在使用上也遵循强大方便的准则，这或许是这款App能在不同平台都受到欢迎的重要原因。

微软翻译提供了全世界60种语言的翻译。功能上则包括拍照翻译、语音翻译、网页翻译等，尤其网页翻译的功能方便了很多人日常浏览外语网站。另外，微软翻译还收录了出国旅游场景的常用语，甚至可以连接多个设备进行多人多语言会话翻译，这也是很多翻译App不具备的功能，这款App支持Windows、Android和iOS平台，如果你有需要不妨试试看这个免费App。

Microsoft Office Lens

平台：Windows、Android、iOS

在日常生活中，当你需要在没有扫描仪的情况下把纸质文档发给别人，Office Lens这款应用就派上用场。简单来说，这是一个扫描仪App，通过相机直接拍下文档照片，它可以自动识别扫描区域，矫正形状生成PDF、Word或者PowerPoint格式文件。

除了纸质文档，Office Lens还能将黑板、白板上的笔记直接转化成数字内容，如果你需要，甚至还可以可以无缝同步微软自家的OneNote或者OneDrive应用上，作为一款免费App它在关键时刻还是能起到一些作用的。

Microsoft Teams

平台：Windows、Android、iOS

如果你是Office 365的忠实用户，又经常和其他人共享文档、共同编辑，那么Microsoft Teams就是为你量身打造的团队协作工具。

使用Microsoft Teams，你可以和团队直接文字或者语音会话，也可以分享Office文件，协作编辑，Office Teams能够为团队打造安全、专业的协作频道，这款App同样支持Windows、Android、iOS多平台，对于协同办公来说会是一个不错的选择。

除了这些日常非常实用的App来自微软之外，实际上微软还针对各家平台推出了一些独特的App，比如针对Android推出的微软桌面，针对iPhone推出的Pix Camera等App，都获得了不错的评价。并且，这些App几乎都是免费使用，无内购无广告非常良心，或许也会对你有所帮助，如果你感兴趣，不妨从应用商店里找找它们，说不定能帮你解决不少问题呢。