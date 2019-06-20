谷歌CEO发表年度信件：我们想帮你

新浪科技讯北京时间6月20日下午消息，谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）本周代表Alphabet发表年度创始人信函，在信件中他所传达的信息与5月份在谷歌I/O大会上阐述的主题相似：谷歌想帮你！

皮查伊并不是公司创始人，不过这是他第二次撰写年度创始人信函，2015曾经写过一次。在之后的日子里，谷歌联合创始人拉里·佩奇（Larry Page）和谢尔盖·布林（Sergey Brin）各写过一次。

在信件中，皮查伊阐述如下一些主题：

——公司的目标已经改变。皮查伊称，最初公司的目标是组织全球信息，现在的重点是打造一个对所有人都更有用的谷歌。他说：“我们想为每一个人提供他需要的工具，让他们增长知识，增强他们的健康，让他们更幸福更成功。”

——皮查伊称，设计产品时，谷歌的初衷是想为用户节省时间。他提到了谷歌翻译、Smart Compose等功能，有了这些工具，用户撰写邮件的速度加快。

——皮查伊写道：“我们拥有众多实用的产品，YouTube正是其中之一。”用户通过YouTube观看实用教育视频。就在几个月前还有人批评YouTube，说它对青少年产生不良影响，引导青少年观看极端内容，并将儿童视频推荐给观看过色情视频的用户，在处理仇恨言论时也不能做到公允公平。当然，对于仇恨言论皮查伊还是很重视的，他曾说删除仇恨言论既是棘手的计算机科学问题，也是棘手的社会问题。

——在信件中皮查伊还说：“我们想帮你与深爱的人、深爱的事物联系起来。”比如查看家人与朋友的照片。皮查伊进一步说：“如果你需要，可以与技术切断联系，比如有了WindDown之类的数字健康（Digital Wellbeing）功能，晚上可以提醒用户早点睡觉，有了FamilyLink，你可以管理孩子使用屏幕的时间。”

——皮查伊称：“产品需要更多数据才能变得更实用，我们正在向这一概念发起挑战。”有人批评谷歌及其它大型数字平台侵犯用户隐私，皮查伊的言论似乎是对批评的一种回应。

随后，皮查伊还在信件中谈到其它一些主题，比如在发展中国家，谷歌为当地国民提供更廉价的上网服务，通过投资住房帮助当地社区，还借助“谷歌新闻倡议”（News Initiative）项目帮新闻行业多赚3亿美元。