英国运营商BT和沃达丰：不要实施华为5G禁令

C114讯北京时间6月20日消息 据Light Reading报道，英国运营商英国电信（BT）和沃达丰（Vodafone）再次呼吁政府不要对华为实施5G禁令。目前，美国正持续对这家中国供应商发起打击。

Light Reading称，尽管华为的竞争对手努力在证明他们是可行的替代者，但是上述两家运营商高管表示，禁止华为这家全球最大的通信设备供应商，将阻碍下一代5G网络的推出，并对英国经济造成巨大挫折。

英国电信首席架构师Neil McRae在本周于伦敦举行的Connected Britain活动上表示：“我认为这将是一个非常大的遗憾，这会放慢我们（网络部署）的脚步，并且使我们在市场上的选择变少。虽然国家安全是一个值得关注的问题，但我们有许多已经到位的保障措施，如果发生这种禁令，那么将会是一个不利因素——不仅仅是对英国，对整体数字技术而言都是如此。”

沃达丰英国公司首席技术官Scott Petty表示，他对此非常赞同。“RAN中存在的风险是可控的，不使用华为的设备会放缓部署速度，对我们而言，我们首先必须得更换掉基站。”他说。

美国称华为与中国政府关系密切，对国家安全构成威胁，但运营商们正在反击这一说法。美国强硬派认为，华为的产品可能包含所谓的间谍“后门”。

英国作为“五眼联盟”的成员之一，与美国当局分享重要情报，目前该国正面临着压力，并且英国可能会在今年晚些时候脱欧时，向美国寻求达成有利的贸易协议。

英国文化、媒体和体育部（DCMS）倾向于将华为从脆弱的“核心网”系统中排除，但允许它向英国运营商出售5G无线基站设备。

然而，这样的举动对英国运营商的影响有限。英国电信是唯一一家在其移动核心网中使用华为的公司，而它已经计划在迁移至5G网络时，使用思科、爱立信或诺基亚来替代这家中国供应商。

但DCMS国务大臣Jeremy Wright上周表示，美国针对华为的行动，使英国在决定这家中国供应商在5G网络中可以扮演的角色时“比以前更难判断”。

他在华为被加入美国贸易黑名单后发出了这一言论，该名单阻止美国公司在没有特别政府许可的情况下向这家中国供应商出售或购买产品。由于华为的一些产品严重依赖于美国零部件，因此该措施可能会造成严重影响。

英国的无线基站禁令将成为一个主要问题，因为英国大多数运营商在网络这一部分都依赖于华为。虽然5G设备仍未得到广泛部署，但是沃达丰认为，自身必须更换华为的4G基站设备才能确保与新的5G供应商之间的互操作性。

不过，最近爱立信和诺基亚最近都发出了同样的请求，他们表示拥有解决这一互操作性问题的技术。

诺基亚在一项“覆盖”技术方面做了大量工作，允许5G客户保留华为的4G基站。诺基亚CEO Rajeev Suri在最近与Light Reading的讨论中表示：“如果你有其他供应商的4G并希望引入诺基亚的5G，那么与其使用这个供应商的4G作为连接到5G的链接，不如引入诺基亚4G的薄（覆盖）层。”

在RAN方面，英国电信目前在城市地区依赖于华为的设备，在人口较少的地区则依赖于诺基亚；而沃达丰则表示其18000个移动站点中大约6000个使用了华为设备。

英国电信首席技术和信息官Howard Watson最近向Light Reading表示，该公司正在考虑是否在华为和诺基亚之外引入第三家RAN供应商。

作为英国四家移动运营商中最小的一家，虽然此前3 UK分别选择诺基亚作为其3G供应商、三星作为其4G供应商，但今年早些时候该公司选择了华为作为其唯一的5G RAN供应商。