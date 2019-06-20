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微软为PowerPoint新增AI教练，训练用户演讲能力

2019-6-20 14:27:19来源：威锋网作者：Ruins责编：懒猫/实习评论：

微软正在为PowerPoint添加一项人工智能助手，以提升用户们使用演示文稿的体验和技巧。这个新功能被称为“演讲者教练”(Presenter Coach)，会在演示文稿幻灯片的排练模式中出现。借助于人工智能技术，这位“教练”将从电脑麦克风中收听音频，对用户演讲技巧提供反馈，弹出一些关于演讲节奏和填充词的提示，这样你就不会在演讲过程中磕磕巴巴或者中间卡壳想不出台词，还能帮助演讲者更好地使用他们的语言。

它还会针对用户的发言习惯，提示你不要言语粗俗，也不要只是无精打采地照念PPT文本，它会突出一些加重语气的短语，或者向你提示一些口语化的语句，让你运用到演讲中。PPT演示完毕后，AI将生成一份报告反馈你的完成情况。

微软表示，增加这一功能是因为它“收到了来自教育工作者、学生和客户的反馈，他们认为人们想要一种简单的方法来练习他们的演讲，以提高他们的公共演讲能力。”很多人在做PPT的时候，就是单纯的做，做完就没事了。但是别忘记，它只是演讲的辅助工具，做PPT的最终目的还是演讲。

微软计划在今年夏天开始在Web端PowerPoint中添加这一新功能，并于晚些时候在移动版和PC版上更新。除了AI演讲教练，微软还在改进PPT的设计工具，比如品牌模板和推荐样式，让你的演示文稿看起来更加时髦值破表。

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关键词：微软PowerPoint

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