美媒：Facebook学学中国，多考虑数字货币支付场景

6月20日消息，《华尔街日报》称，Facebook开发数字货币的计划，在很大程度上要归功于其社交媒体同行在中国取得的巨大成功，只是Facebook为其加上了一种数字货币的神秘色彩。而Facebook想要在移动支付服务领域获得成功，就需要向中国市场的社交媒体同行学习，更多关注支付服务的商业用例。

Facebook在美国和欧洲市场将遇到的问题是，消费者已经有了不错的移动支付选择，使用的是成熟货币、成熟的监管规定和完善的金融渠道。撇开跨境转账等具体案例不谈，目前尚不清楚Facebook的新型数字货币将克服哪些障碍。

这家美国社交媒体巨头于本周二公布了新的数字货币Libra。跨境汇款是Facebook最初关注的焦点，但Facebook希望人们最终能利用Libra支付账单或购买商品，并通过其即时通讯应用WhatsApp和Messenger进行互相转账。

Facebook希望利用其数十亿社交媒体用户向数字支付领域扩张，这种方法在中国市场行之有效。腾讯的微信服务最初是一款类似于WhatsApp的即时通讯应用，现在也运行着中国两大移动支付系统之一的微信支付。

微信支付在2014年开始爆发，当时该应用程序开始允许用户互相发送红包，这也是中国用户在春节期间的一种常见做法。商家还通过微信红包来吸引顾客。像这种点对点转账并没有直接为腾讯带来盈利，但却促进了这项服务的普及。现在，人们可以用微信支付为包括交通出行和餐馆午餐等所有事情买单。数据研究公司BigData-Research的数据显示，中国第三方移动支付无处不在，去年的交易额达到160万亿元人民币(合23.2万亿美元)。

现在Facebook要想取得同样的主导地位将是困难的，这既是因为用户有出于隐私方面的考虑，也是因为市场上存在其他选择。Apple Pay和其他服务使用现有的金融架构提供手机支付服务。Facebook可能认为数字货币是缓解消费者对使用个人数据担忧的最佳方式。Libra将由一个独立的非盈利组织管理，而Facebook的子公司Calibra承诺将把社交数据和财务数据分开，并将为Libra用户提供一个数字钱包。

但对于在星巴克买咖啡的人来说，这似乎是一种不必要的复杂方式。尽管Libra的价值相对于比特币等其他数字货币相对稳定，但仍然会有所波动。没有人希望一杯咖啡的价格每天都在变化。

为了在支付领域取得成功，Facebook需要更少地关注数字货币的基础工程，而是更多地了解社交媒体用户如何使用以及为什么使用支付应用程序，更多关注其商业用例。