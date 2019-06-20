升级了新固件，奥林巴斯E-M1 Mark II变成无竖拍手柄版的E-M1X

在年初奥林巴斯发布了新一代旗舰E-M1X，把M43微单性能推到一个新高。现在E-M1 Mark II用户不用羡慕E-M1X了，E-M1 Mark II在升级了Ver3.0版固件后，性能、功能得到大幅度提升，成为一台无竖拍手柄版的E-M1X。

E-M1 Mark II Ver3.0版固件改进点非常多，达到了16条，具体如下：

1.改善了C-AF与S-AF性能；

2.增加了C-AF中心优先与C-AF中心启动功能；

3.将25点组加入了AF对焦目标模式的范畴内；

4.现支持C-AF+MF；

5.AF亮度低值，提高至-6EV（@f/1.2）；

6.增加了ISO低感光度处理功能（细节优先）；

7.改善了ISO高感光度条件下的噪点性能；

8.增加了OM-Log模式；

9.实时取景增益【On2】新增了实时取景增益流畅度优先这一功能；

10.强化了景深合成功能（3~15张图像可选，同时增加了裁剪引导线显示）

11.加入了ISO L100（ISO 100等效）选项；

12.增加了新的艺术滤镜，一次成像；

13.Olympus Workspace现在支持USB RAW数据编辑（RAW数据编辑功能，支持照相机USB连接）；

14.可在卡数据写入过程中，变更设置与回放照片；

15.增加了图像快速选择功能；

16.增加了防闪烁拍摄功能。

除了新固件外，奥林巴斯还发布了姗姗来迟的2X增倍镜MC-20。MC-20使用4组9片光学结构，其中一片镜片是HR，镜片表面使用了Zuiko超低反射镀膜，兼容五轴同步防抖，具备防尘、防水溅与防冻，重150g。

MC-20支持M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO、M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO以及开发中的M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS Pro镜头，假若使用在340镜头，更可将最近对焦距离压缩1.43米，放大率达到了惊人0.96X，在使用40-150mm F2.8 PRO时放大率也有0.84X，让长焦变成微距。

▲使用MC-20拍摄的样张