微软Windows 10 20H1预览版18922开始推送，附更新内容

IT之家6月20日消息 今天微软推送了最新的Windows 10 20H1快速预览版18922系统更新，本次更新带来了一系列的新功能，包括语言设置提升，Feedback Hub更新，并且进行了常规Bug修复等。

下面是更新内容：

语言设置改进

全球语言体验团队对语言设置进行了改进，使你可以更一目了然地查看语言设置的当前状态。通过新的概述部分，你可以快速了解哪些语言被选为Windows显示，应用和网站，区域格式，键盘和语音的默认语言。如果一切看起来都符合预期，你可以快速继续，单击其中一个磁贴，它将带你到需要更改选择的位置。

微软还通过可用性研究和反馈发现，一些用户不了解不同的语言特征赋予的内容，或者为什么他们会变灰。为此，微软重新组织了语言功能安装页面，并添加了说明工具提示。

Feedback Hub更新

根据反馈，微软正在使用名为查找相似反馈（Similar Feedback）的新功能更新到反馈中心。当你记录新的反馈时，你现在将看到一个新的部分，该部分将查看是否存在与你的反馈类似的现有反馈。你现在可以选择自动将反馈链接到现有反馈（而不是创建新的反馈）。目前正在推出1.1904.1584.0版本，大家可以尝试使用该功能。

微软还更新了感谢页面，所以现在有一个直接按钮来分享你的反馈。

PC的一般更改，改进和修复

修复了一个问题，导致一些Insiders在更新到最新版本时遇到Windows Update错误0x80010105。

修复了一个问题，导致一些Insiders在更新到最近版本时遇到Windows Update错误0xc0000005。

解决了快速操作部分中Action Center背景意外不透明的问题。

修复了一个问题，如果你在设置中使用空格键切换到不同的专注助手状态，键盘焦点会意外跳转到有问题的部分。

解决了Bopomofo IME的问题，其中字符宽度将突然从半宽变为全宽。

在Bopomofo IME设置中添加了一个提示，Ctrl + Space可用于切换对话模式。

修正了一个问题，当使用日语IME和Excel时，如果你通过单击输入模式指示器关闭日语输入模式，每次焦点移动到另一个单元格时，输入模式将恢复为“平假名” 。

根据反馈，更新了中文拼音IME设置，现在指向默认模式，而不是输入模式。

使用更新的文件资源管理器搜索体验修复了一些内部测试的问题，导致搜索下拉列表中的建议结果在单击时没有响应。

对更新的Windows Ink Workspace进行了一些小的设计调整，包括将溢出菜单按钮更改为新的省略号图标。注意 - 此功能更新仍在逐步推出。

现在开始在解决OneDrive条目的问题后再次推出更新的设置头部标题。

已知的问题