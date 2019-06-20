诺基亚贝尔：已为中国5G商用做好承载准备

C114讯6月20日消息 5G正式商用牌照已发，如何建设5G、如何让5G真正实现应有的性能，成为了运营商今后的重点工作。而业内一直反复强调的“5G商用，承载先行”，则表明了5G承载将运营商未来工作的重中之重。

在日前，上海诺基亚贝尔（以下简称“诺基亚贝尔”）举行“2019敏捷光网络技术论坛中国站暨第17届睿智光网络新业务论坛”（AON Tech Summit 2019）上，上海诺基亚贝尔IP和光网络事业部执行副总裁Lukic Drazen表示，在5G时代，创新业务、应用对网络的要求会越来越高，催生了端到端5G网络的所有组件以智能和无缝的方式“耦合”，并呈现出四种特点。

首先，非独立组网的5G无线接入网络，能够驱动数据中心的高容量传输连接。同时，无线接入网络虚拟化将推动边缘云的构建，并连接到城域网和云化核心网。此外，切片用例和独立组网5G提供了高价值的企业服务。最后，制造业、物流业、运输业、能源业等行业的大企业会建立专用网络，以满足各自对性能、可靠性和安全性的要求。然后，这些专用网络也将连接到国家和全球广域网中，从而驱动更多的通信流量需求。

针对5G承载需求，诺基亚贝尔已经做好了充分的准备，可为5G提供从无线到承载的端到端的解决方案。

支持SPN、M-OTN、IP RAN等承载方案

事实上，诺基亚贝尔早已和国内的三大运营商--中国移动、中国电信和中国联通就5G承载问题展开合作，共同探索5G承载的未来。

例如，诺基亚贝尔从SPN概念提出之时就和中国移动保持紧密的合作。包括在SPN国际标准推动，设备规范和测试规范的制定，实验室验证测试以及目前正在进行的入网测试等。目前，诺基亚贝尔所推出的1830系列可提供从320G到28.8T传输能力。

在支持SPN的同时，诺基亚贝尔还支持IP-RAN、M-OTN承载方案，助力中国电信和中国联通5G承载网络建设。

可同时满足不同运营商5G承载需求的背后是，诺基亚贝尔对光网络未来发展和5G承载的精准判断和提前准备。

Lukic Drazen表示，“容量与每比特总成本、高性能、可定制、可编程和业务转型，一直在贯穿着光网络演进的始终。”

为此，诺基亚贝尔很早就提出了弹性的全光网的概念，并通过1830系列产品实现了全光网的落地，而这恰恰符合了现在5G承载的需求。

与此同时，面向光网络的全新开放软件应用WaveSuite，不仅可以通过自动化降低客户的网络运营成本，还能通过网络优化和洞察力优化相关资本支出，并通过新的服务和新的市场渠道增加业务收入，真正将网络融入成为业务开展经营的一部分，而并非仅仅定位为支持工具。同时，利用位于网元和WaveSuite之间的网络服务平台NSP，客户还可以将开放式编程接口扩展到网元南向，最终为业务赋予最大限度地定制和编程，以实现业务驱动的转换，以快速、个性化地满足所希望实现的业务目标。

OTN发展迅猛C+L新方案让容量翻倍

在为即将到了的5G承载做准备的同时，诺基亚贝尔的OTN产品已经取得了辉煌的成绩。

Lukic Drazen介绍，“2018年，诺基亚中国区光网络业务营收同比增长了50%，并以超过50%份额的成绩位列中国移动OTN集采第一名，同时，我们的光网络产品也受到了大型互联网企业的青睐。我们的旗舰OTN产品1830 PSS-24X从零开始，在两年之内已经在国内部署了超过上百台，同时200G系统也已经在国内大规模部署。”

尤其值得一提的是针对运营商流量激增的现状，诺基亚贝尔还推出了C+L波段的OTN解决方案，在无需现网改造升级的情况下，可实现传输容量翻倍。

据Lukic Drazen介绍，传统OTN只采用C波段进行传输，而正常C波段只有80波，C+段有96波，C++也只有120波，而且120波产业链还不成熟。因此，把L波段的100个波与C波段在一对光纤上一同传输，从而实现容量翻倍，无疑是一个很好的选择。而原来产业没有应用C+L方案是因为L波段不能同C波段传输一样的距离，现在诺基亚贝尔的方案可以保证C波和L波传输同样的距离。

目前，该方案已经在日本、美国运营商现网中成功商用。国内运营商也在考虑在合适的时间点引入该方案。

而互联网厂商更对该方案产生出极大的兴趣。由于互联网厂商租用运营商光纤资源，该方案直接能将现有光纤传输容量翻倍的能力，意味着可以为他们节省一般的成本。