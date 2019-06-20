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任正非接受采访：华为年营收真降300亿美元也是小事

2019-6-20 15:44:16来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月20日消息 据外媒CNBC报道，华为公司创始人任正非6月19日接受采访，针对6月17日所说的“营收下降300亿美元”做出回应。

任正非称，华为现在营收还在增长，只是预测会出现下滑，且300亿美元“是个很小很小的事情”。华为在中国市场的业务依旧很好，在海外业绩也在回升，今年该公司营收仍将超千亿美元。华为可以独立应付美方禁令。

“我不认为这是个问题，因为华为在中国消费市场的业绩还没有出现下滑。”任正非表示，“只有可能是在国外的业绩出现下滑。最坏情况是下滑40%，现在还不到20%。而且这种下滑也在发生改变。消费者业务方面业绩下滑约为10%，所以不是很大。”

任正非强调，目前华为消费者业务在海外市场的表现已经在回升。

就公司整体的运营表现来看，任正非表示他接受采访前一天还看了报表，“我看到我们（华为营收）还在增长20%。我们只是预测会出现下降，但是现在还没有出现下降。到底年底会出现什么样的状况，我们还不肯定。但300亿美元的下降，对我们来说是很小很小的事情。”

外媒报道，华为禁令影响了该公司未来智能手机运行谷歌Android系统的能力。谷歌表示将继续为目前运行Android的华为设备提供安全更新，但未来设备的命运仍然处于不确定状态。与此同时，华为表示，它已经拥有了自己的智能手机替代系统，以防它无法再使用Android。

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关键词：华为任正非

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