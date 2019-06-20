爱立信宣布已获得22个可公示的5G商用合同

在今天举行的爱立信“开启5G化繁为简”媒体发布会暨MWC上海2019预分享会上，爱立信中国总裁赵钧陶宣布，目前爱立信已与22家运营商客户达成可公示的商用5G合同。

“爱立信也是唯一一家从第一代移动通信到第五代移动通信都全程参与的设备商。”据赵钧陶介绍，目前，爱立信在全球所有5G先行商用市场都成为设备供应商，也是在这些现行商用市场表现最好的一家。

2019年6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，这意味着，中国商用5G的时间表从2020年提前到2019年，较市场预期提前半年。

对此，爱立信表示，爱立信植根中国，坚持为中国市场带来创新技术和优质服务。爱立信始终与三大运营商保持友好的合作关系，并携手众多行业伙伴一起推动中国的5G发展。除此之外，爱立信的服务和交付团队也已为5G部署做好准备。

在赵钧陶看来，中国决定正式发放5G商用牌照，这对中国和全球的相关产业来说都是重大利好，而中国的市场规模巨大，这将有利于推动全球5G和移动通信生态系统的发展。

“相信爱立信也会成为中国5G创新生态系统的一个重要部分，希望在5G商用实施的过程中，爱立信能够发挥更大作用。我们有信心，也已做好准备，和中国的产业伙伴以及客户一起，推动中国的5G部署。”赵钧陶说。