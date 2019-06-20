路透社：阿里巴巴、京东计划向商户推出数据服务

北京时间6月20日下午消息，据路透社报道，在中国，“了解你的客户”销售准则正在不断深入。零食连锁品牌良品铺子是最早加入阿里巴巴集团控股有限公司项目的公司之一，提供多年的消费者购物历史。最近，良品铺子打算在年底之前，将面部识别技术与其账户数据相关联。

对于愿意在良品铺子的系统中保留他们面部数据的消费者，这意味着店员们可以在顾客走进商店的那一瞬间，了解他们喜欢的零食。

良品铺子已经允许消费者选择使用阿里巴巴的面部扫描平板进行支付，公司也已经开始使用阿里巴巴的其他服务以进行更加成功的营销。

比如，该电商公司的负责人黄晓（Huang Xiao，音译）告诉路透社说，一个喜欢咸的食物，拥有一辆SUV，并且已经成家的消费者，可能会看到一则为春节公路旅行而推荐的合适的良平铺子零食。

“通过合作伙伴关系，我们的战略更有针对性、销售行为目标更明确，资源配置也更合理，”黄说。

阿里巴巴的该项目名为A100，其客户有雀巢和宝洁等，也是阿里巴巴在中国重新调整自己与商家关系的重要推动力——为商家提供大量消费者数据，以换取更广泛、更紧密的合作关系。

这种转变对于中国电子商务公司所谓的“新零售”或“无边界零售”而言是不可或缺的，即结合在线购物的数据与实体店的零售数据，以提供高度个性化的服务。智能手机支付的使用、面部识别技术的兴起以及中国消费者对企业之间数据共享的容忍程度等，推动了这种转变。

阿里巴巴为零售客户提供的其他服务还包括购物者活动——“热图”——以帮助店铺更好地设计产品布局，以及旗下的聊天应用钉钉。

寻求更多数据

维持商家满意度和说服他们签约更多服务，对阿里巴巴和竞争对手京东来说，已经变得越来越紧迫。随着国内电商收入增长放缓，两家公司都在寻求多样化。

咨询公司Bain & Company的北京合伙人杰森·吴（Jason Ng）说：“于阿里巴巴和京东而言，这对他们的整体生态系统至关重要，因为他们的在线增长已经触顶。”

通过向零售商店提供数据驱动工具，电商公司可以扩大数据收集量。“这不仅关乎资本，也关乎持续增长。但愿他们可以找到以此赚钱的方法，”他说。

提供与阿里巴巴相似服务的京东表示，公司曾帮助美国尿布品牌“好奇”搞明白了，为什么中国竞品人气高涨的原因，促使好奇改用湿润后吸水性更好、触感更舒适的尿布材料。京东说，之后，2018年，好奇在京东网站上的销售额增长了60%。好奇品牌持有人Kimberly Clark的发言人拒绝就与京东的合作细节发表评论。

京东为零售客户提供的其他工具包括由人工智能驱动的客服聊天机器人，据说可以“感知”消费者心情，从而调整其语气，以显得更加善解人意。京东还在部分香港的便利店推出结账功能，使用这一功能的便利店可以一次性扫描多个商品，然后使用关联账户结账收费。据说，这个功能可以平均减少30%的结账时间。

暂时免费

阿里巴巴和京东的高管均表示，他们目前暂未对大多数数据服务向其他公司收费，并指出新的合作关系同时也促进了其他服务的销售，比如云计算和物流服务等。

通过第三方零售店在中国销售哈根达斯（Haagen Daaz）和奈斯派索（Nespresso）的雀巢公司称，在接入了阿里巴巴的配送中心数据（可以提供订单的实时更新）后，公司如今只保留了一个仓库，以前则需要四个。

以前，良品铺子和雀巢须为配送、支付、云计算以及消息传递等业务与阿里巴巴的不同部门打交道。但现在，他们只需与阿里巴巴的一个团队合作。这个团队专门与某一家合作公司对接，提供一系列量身定制服务。

阿里巴巴尚未透露目前参与其A100项目的公司数量，但有分析师表示，暂时只有大公司才有机会从该项目中受益，因为小公司体量还不够大，这些重要的组织变革未必有必要。

但是，零售商仍旧面临的一个风险是，他们或可过度依赖于电商合作伙伴。

任何品牌想要独立进军中国市场，依然困难重重。而阿里巴巴和京东代表了中国国内的两大在线零售渠道。面对如此激烈的竞争，亚马逊公司在4月份的时候宣布，关闭其正在中国的在线商店。

更广泛地说，大型电商公司如何管理他们的数据，才能算得上对使用他们服务的各方都公平，仍旧是一个难解的问题。

比如，欧盟监管机构曾与去年9月对亚马逊发起初步反垄断调查，因为人们担心该公司正在收集其他品牌的类似数据，或可用于推广自身竞品。不过，目前阿里巴巴和京东均没有生产自有品牌产品，但都对零售商店进行了大量投资。