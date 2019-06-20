HIFIMAN TWS600体验：登顶分体耳机音质天花板

随着技术的逐渐成熟，我们在最近两年里已经见识到了无数款真·无线耳机、也就是所谓的TWS耳机的诞生。实际上在“黑科技”已经有些泛滥的今天，TWS耳机的属性功能正在被无限的向上叠加，常规更新也愈发不能入得了那些已经对新技术见怪不怪的用户“法眼”。

但在一众关于TWS耳机的升级中，大家似乎把所有的精力都放在了如何让自己的功能性看起来更加“狂炫酷拽”中，却往往会忽视本质上作为一款耳机产品，它所应该更耗费精力去进行补完和升级的音质表现。不过随着老牌高端音频品牌HIFIMAN攻入TWS耳机领域，并推出TWS600分体式耳机，多少让我们对于这类耳机的音质表现有了更多期待。

分体耳机也有酷炫RGB？

从包装中取出TWS600，依旧是熟悉的充电收纳盒加两颗豆状耳机的组合，虽然大多数时候我们都不太会匀出太多视线给收纳盒，但使用了金属质感涂层后，HIFIMAN TWS600的质感瞬间就被拉高，再配合不算多见的纺锤形设计，让TWS600有了能第一眼就抓住我们眼球的实力。

至于耳机本体，HIFIMAN则同样设计的也是相当“酷炫”，常见的单体耳塞配合银色涂层以及壳体中的裂变纹路，让耳机的颜值得到了保证，值得一提的是，HIFIMAN TWS600还在耳机外侧面板处加入了彩灯效果（这红配蓝为什么总是会给我一种WOW的即视感），通过不同色彩的切换和闪烁效果，来表达电量、充电状态等信息。只是在隔壁玩灯花样最多的PC领域里，RGB党与反RGB党也算是势均力敌，所以很难说所有人都能接受这样酷炫的设定，但至少在我们尝试佩戴后，可以发现TWS600的佩戴颜值还是相当靠谱，灯光效果也没有过分的喧宾夺主，所以内敛党们也没必要过多担心。

而在两枚耳机外壳中心位置，TWS600还各加入了一枚不起眼的实体按键，用来帮助我们完成新设备配对、调整音量甚至是呼出语音助手等功能。当然在佩戴状态下操作这样的实体按键配置时，耳部难免会有阵阵压迫感，但相比误触率高、识别准确度不足的触摸式操作，果然实体按键才能给我们更多更准确的操作反馈。

同样容易给我们带来好感的还有佩戴后的耳部体验，适中的壳体体积加上内侧“梯田”形结构，让耳机能够很好的贴合耳部轮廓，加上单耳机5.9g的重量，长时间佩戴也不会有不适感。同时值得一提的是，HIFIMAN果然不愧老牌音频大厂，他们给TWS600提供了大大小小各种规格总计9套硅胶软套，我们总能找到最适合自己的那一副，特别是就连最挑剔的老烧们钟爱的三段塔式都有提供，果然是“更多选择更多欢笑”了。

值得一提的是，多规格耳塞一方面能满足老烧们苛刻的配件需求，另一方面也能让耳机本体得以更加“安分”的呆在我们耳中。在挑选了一副适合自己的硅胶软塞后，我们尝试着跑跑跳跳、甚至更大幅度的运动，TWS600也没有出现脱落，再配合本体具备的IPX4防水等级，看来TWS600还能延伸出一部分运动功能吧。

TWS听出高级感

在早年音频圈的鄙视链里，蓝牙耳机一直都处于生态圈底层位置，而在TWS耳机诞生后，更小的可操作空间让我们对分体式耳机的音质表现更是几乎不抱有任何期待，所以即使HIFIMAN出手，并且用上了稀土磁体以及HiFi产品中才得见的拓扑振膜，我也不信TWS600能让我说出“真香”！

起手先是一首你霉新单《You Need To Calm Down》，而开曲的女声就已经相当抓人，细腻的声音质感甚至让我们会忘记自己正在使用的是一副TWS耳机。至于后段鼓点低频的表现，TWS600似乎比传统流行耳机要做的稍保守了一些，但在其它乐器的配合下，我们还是能感受到相当的氛围感，看来HIFIMAN确实是在用一种HiFi的心态去对TWS600进行了调教。

切换到一首倍赏千惠子的《人生のメリーゴーランド》，初段的钢琴solo相当纯净，且拥有相当利落的弹性。而在切入弦乐以及人声后，TWS600同样表现出了非常令人心悦诚服的解析，让各种乐器以及人声的结合不仅相当通透，也表达出了非常丰富的层次感和空间感，特别是高频处的延伸，已经超出了我们对于一副TWS耳机的所有期待。

在蓝牙5.0时代，能做到无线高音质实际上已经不算什么难事，但不得不说HIFIMAN TWS600还是超出了我们的预期，音质表现甚至压制一部分同为千元级别的有线耳机，单靠两个喇叭实现如此听感，确实算得上是蓝牙耳机中的顶级玩法了。

当然一副耳机能提供给我们的并不只是欣赏音乐，日常生活中拿来追追剧或是玩玩游戏自然也是常态。在观看美剧节目时，即使根据对话来观察演员口型，TWS600也能毫无压力的实现同步，而在要求最为严苛的音游环节，TWS600虽然还是漏出了些许延迟，但也无伤大雅，正常游戏没有太大压力。

在追剧、玩游戏、听歌不断“折腾”了三个小时左右后，HIFIMAN TWS600的电量下降了60%左右，基本符合HIFIMAN给出的5.5小时耳机续航成绩，而除了耳机本体之外，收纳盒也能给TWS600提供额外的33小时续航，总之即使是无线耳机重度用户，也没必要有什么续航焦虑，偶尔惦记起来充上一发也就完全足够我们日常使用了。

TWS600真香

最终我们还是说出了“真香”。

单就音质而言，虽然我们无法断言它就是当下分体耳机中音质最好的那个，但HIFIMAN TWS600毫无疑问的稳稳站在了第一档位，也算是没有“辜负”我们对于HIFIMAN这一品牌的信任。