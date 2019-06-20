2019第七代iPod touch评测：坚守有线耳机的最后阵地

从2016年iPhone 7开始，苹果正式将高达50多岁的3.5mm接口从手机中剔除。紧接着，数字耳机接口、无线耳机、真无线耳机轮番上位，一连串的化学反应后，3.5mm接口在手机甚至平板上几乎消声绝迹。

但这对于带点严肃、复古情怀的音乐爱好者们而言，只剩下国砖、定制、Android播放器选择，并非好事。所幸，苹果没有掐断iPod产品线，而是在4年后悄然更新，发布2019款，也就是第七代iPod touch。那么，第七代iPod touch是不是真的就是个播放器？让我们在文中揭晓。

最强iPod诞生

对于音乐爱好者而言，3.5mm接口毋庸置疑仍是刚需。无论是小众品牌动铁单元耳机，还是诸如森海塞尔近期的IE500 PRO，3.5mm插孔作为标配的同时，也意味着需要与其兼容的播放设备。在iPhone 7时代，苹果免费提供了Lightning转3.5mm转换器作为过渡，这套方式随后也被诸多Android播放设备采用。就在几周前，魅族Hi-Fi USB-C转3.5mm解码耳放还因此火了一把。

第七代iPod touch保留3.5mm接口的好处不言而喻。这是传统音乐玩家们最没有门槛的装备，iPod touch本身支持AAC-LC、HE-AAC、HE-AAC v2、Protected AAC、MP3、Linear PCM、apple保真压缩、FLAC、Dolby Digital (AC-3)、Dolby Digital Plus (E-AC-3)与Audible (格式2、3、4，Audible Enhanced Audio、AAX与 AAX+)多种格式。同时，只需要100元人民币就能包年的apple Music会员就已经解决了绝大多数问题。

更重要的是，iOS历经12个大版本的升级，早已经完成了属于自己的生态链。依靠app Store和订阅服务，自由选择诸如QQ音乐、网易云音乐会员。需求更高的同学，还可以考虑通过索尼精选Hi-Res流媒体音乐app，获取2.8MHz DSD，96k/24bit音源。甚至，还可以依靠foobar2000这样第三方app，播放自己收藏的无损音频格式。

时至今日，源自A10 Fusion处理器性能足以能够应付所有主流音源。iPod touch完全可以理解成不带通话功能的iPhone，除了蜂窝数据通讯和通话，iPhone能做到的，iPod touch同样能做到。例如通过第三方耳放对声音再度加强，通过Lightning接口与耳放外接，最终推动更高阻抗的耳机。

再者，iPod touch支持蓝牙4.1、802.11a/b/g/n/ac无线通讯，HomePod、AirPods亦或者第三方蓝牙音箱、真无线耳机，在iPod touch上都能匹配。

至于续航，第七代iPod touch仍然维持以前的水准，纯音乐播放最长为40小时，纯视频播放最长为8小时。

重点是，4英寸屏幕的大小，88g重量，都意味着第七代iPod touch比任何一款iPhone更容易塞入腰包、臂包中，同来替代iPhone成为街跑时的播放设备，也不失是一个很好的选择。

发挥A10 Fusion余热

iPod touch在定位之初也并非仅仅是一个播放器，它还是一个掌上浏览器、iOS娱乐设备。A10 Fusion处理器推动4英寸1136×640分辨率屏幕非常轻松，我们分别尝试了明日方舟、王者荣耀等主流游戏，毫无意外的能够轻松运行。

对于早已看惯大屏幕手机的玩家来说，只有4英寸的屏幕已经无法感受到震撼效果。传统厚边框设计也与现在主流无边框设计产生差距。即使A10 Fusion在1136×640分辨率下能轻松应付大部分游戏，对于注重手游体验的同学而言，我们仍然建议考虑更大屏幕的设备。

即便如此，第七代iPod touch仍然拥有比上一代iPod touch快3倍图形处理性能，配合后置800万像素摄像头，同样还能实现流畅的AR应用和游戏体验，这些都是上一代iPod touch无法做到的。

没有了沟通任务，第七代iPod touch的娱乐和辅助性质变得更纯粹。你可以将它当成家里的共享遥控器，与Siri、HomePod、亦或者智能家居等保持连接。也可以与相对较老设备长期捆绑。

简而言之，iPod touch可以长时间放在客厅、房间或是某个固定位置，而不会像iPhone忘记携带后，浑身慌张。

向iOS 13招手

今年晚些时候，iOS 13正式版将会正式推送，第七代iPod touch则将成为唯一支持iOS 13的iPod设备。iPod touch无疑是现在最适合尝鲜新系统的之一，你只需要下载相应描述文件，就能直接通过设置中的官方升级通道，升级到iOS 13 Beta2版本。

虽然仍然测试阶段，iOS 13已经拥有了很高的完成度。例如在屏幕亮度调整下方可以修改UI的整体配色，纯黑色配色让人耳目一醒，并且绝大多数官方应用已经完整匹配这套UI。

例如，图片更新了全新的标签页，能够按照天、月、年度精选找到精彩瞬间。并且iOS 13中也加入了更详细的图片编辑功能。由于iOS设备之间的互通性极强，iPhone上拍下的照片能够无缝查看来自其他iOS设备的照片流。

亦或者，你可以试一把更新后的拟我表情贴纸，新贴纸可以细节设定到眉毛、嘴唇设定，并提供更多的发型、装饰。

此外，iOS 13上的提醒事项、信息app、Siri、语音控制都进行了诸多更新，有兴趣的同学可以点击这里查阅。即便是Beta版本，iOS 13在iPod touch上也已经表现出了流畅体验，足以见得苹果继续优化iOS速度的决心。

不过由于第七代iPod touch仍然是单摄像头设计，更丰富的iOS 13人像光效调节功能目前不能在相机app中有所体现。

来自3.5mm的坚持

苹果第一个干掉3.5mm接口的产品是iPhone 7，有意思的是，第七代iPod touch坚定不移的把3.5mm接口保留了下来，这确保了它对传统耳机、外放设备有更好的兼容性。同时第七代iPod touch一如既往的便携性和小身板，也更容易在夜跑、健身房运动中，比手机更方便携带。

我们完全可以把2019年发布的第七代iPod touch看成一次硬件上的常规升级，A10 Fusion增强了iPod touch的AR功能，也确保iPod touch能够应付未来一段时间内的应用升级。

毋庸置疑，它是有史以来最快的iPod touch。但在手机等便携式设备竞争激烈的环境下，即便是1599元、32GB入门版本也存在很大的竞争压力，更不要提128GB和256GB版本分别售价2499元和3399元。要知道在这个价位下，已经有数量庞大手机、播放器阵营可供选择。只不过在这些产品中，有且只有第七代iPod touch能拥有iOS，以及即将到来的iOS 13新系统。

是的，来自苹果iOS平台的加成，永远不可小视。