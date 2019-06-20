科技部启动实施“宽带通信和新型网络”重点专项，B5G/6G开启研发

IT之家6月20日消息 日前，科技部网站发文为落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》《2006—2020年国家信息化发展战略》提出的任务，国家重点研发计划启动实施“宽带通信和新型网络”重点专项（以下简称“本重点专项”）。

本重点专项总体目标是开展新型网络与高效传输全技术链研发，使我国成为普适性IP网络和媒体网络技术与产业未来发展的重要主导者，B5G与6G无线移动通信技术和标准研发的全球引领者，并在光通信领域研发达到国际先进水平，为“网络强国”和“互联网+”国家战略的实施提供坚实的技术支撑。在网络通信核心芯片、一体化融合网络、高速光通信设备、未来无线移动通信等方面取得一批突破性成果，制定产业标准，开展应用示范，打造完善的技术协同创新体系。

本重点专项按照新型网络技术、高效传输技术、一体化综合网络试验与示范3个创新链（技术方向），共部署24个重点研究任务。专项实施周期为5年（2018-2022年）。

2019年度项目申报指南在新型网络、核心设备、卫星通信、无线通信、光通信、应用示范6个技术方向启动21个研究任务，拟安排国拨经费概算9.7亿元。凡企业牵头的项目须自筹配套经费，配套经费总额与专项经费总额比例不低于1：1。



