运行iPadOS的iPad Pro能否能取代笔记本电脑

去年11月苹果发布最新款iPad Pro时，将它专注于生产力工具的进化。但是面对装载着iOS 12的iPad Pro，以及一系列备受期待但迟迟未发售的大牌软件，我们很难承认iPad Pro真的有比肩笔记本电脑的能力。诚然，iPad Pro可以让笔记本电脑的选择更多样化，但不能成为它的替代品。我们还希望苹果将来能够在软件和硬件方面做出更大改进。

现在，未来就在眼前。iPadOS在iOS 13的基础上为iPad的功能提供了一些专门的定制化，一定程度上解开了iPad Pro原本所受到的移动OS桎梏，它现在和真正的电脑相比已经到达什么样的位置了呢？让我们看看它走了多远。

文件访问

苹果在早期使用ImagePicker和Photos应用解决了照片和视频访问问题，同时花费了数年时间解决关于DocumentPicker和Files的问题。努力的结果是，现在我们不仅可以通过USB和SD卡导入照片和视频，也可以为任何文件执行此操作。你甚至可以建立SMB文件服务器获取联网设备的文件，将同一局域网内的PC、移动设备和机顶盒内的文件、视频等连入到iPad文件管理。

而且，在iPad上你现在可以将直接将外部存储的图像和视频导入到App中进行后期处理，省去了加载步骤。

对于日常工作而言，文档和文件是我们所有人接触的基本单位，iPadOS为我们解决了这些基本单位的获取和往来问题，是非常大的提升。

虽然它至今依旧无法独立执行安装/卸载，而是只关注数据，但这意味着恶意软件攻击的表面区域更少。换句话说iPadOS工作比Mac或PC工作更安全。

非触式导航

无论你在iPad上进行设计还是打字，都不希望将手从键盘上移开与iPad进行交互。虽然只是简单触控，但键盘输入的同时还要兼顾手指触摸（而且两者往往是两套操作逻辑），这不符合我们平时效率工作的习惯。

iOS 13提供了超出了预期的键盘支持，包括快捷方式和导航，单纯依靠键盘就能脱离触控操作。当然，不仅限于键盘。庆幸的是苹果没有构建像Apple TV的Focus UI这样的东西，而是建立了辅助触摸功能（Assistive Touch）提供鼠标和触控板支持。

鼠标和触控板支持属于可访问性功能，你可以在“设置”中找到它并自行开启。正如苹果一再表示的那样，任何人都可以使用目前更适合你的任何交互方式控制你的iPad。不需要再像以前那样大费周章的把它连接到Mac或PC，而是让它自己实现性能提高。

桌面级Safari

以前大多数移动端的网页都是为iPhone等手机优化的，由于缺少针对iPad这类平板屏幕的优化，所以在iPad上打开网页体验比较糟糕。这是一直难以协调的尴尬情况，因为iPad的Safari缺少桌面浏览功能，而绝大部分公司都不愿意做平板电脑和手机两个版本的移动网页。

现在，问题解决了，iPad将拥有完整的Mac级Safari。苹果做了大量繁重工作，包括增加像对Visual Viewport等特定Web应用程序编程接口的支持，使G Suite可以正常运行；增加了对Pointer Events的支持，让做过优化的网站可以将鼠标/触控板交互和触摸交互进行区分，适应两套不同的操作体系等等。而且，苹果的做法有望引导更多的网站逐步改进在移动端和桌面端的差异化体验。

iPad Safari现在还带有很多其他功能，包括下载管理器；30个可收藏的键盘快捷；可保存标签集；可控制文本大小；可调整单个网页设置等等。

这些功能我们期盼了多年，现在变为现实也不算晚。

Pro应用

今年WWDC上苹果宣布推出Swift UI，这让很多人，特别是开发者们感到惊喜。从APFS到Swift语言，苹果正努力重构基础技术，让开发人员而不必像二十年前那样一次性删除和更换整个堆栈来为新平台重做应用。

只可惜苹果没能把Xcode和Swift UI设计工具带到iPad上，也没有提到过有关Logic Pro X，Final Cut Pro X有希望搬上iPad Pro的一星半点内容。

尽管Adobe正在积极准备为iPad带来独立版本的Photoshop，这个for iPad的版本很显然能够完美满足一部分工作，但代价是牺牲掉完整版的另一部分功能——在iPad上，专业软件们依然无法优先考虑完整性，而是得优先考虑什么功能被需要，什么功能可以在iPad上构建。

从这一点来说，iPad还是面临着专业软件难以移植的困境，不过随着Swift UI工具得到更好的运用，Mac App转战iPad平台成为触手可及的未来，相信以后这种情况会得到改善。

复杂工作流

作为iPad用户，我们一直要求但一直没能达到的事情之一就是能够处理更复杂的工作流程。以播客为例，在Mac上，我们可以启动像FaceTime或Skype等通信软件，然后利用Audio Hijack，Call Recorder或者Quicktime这样的软件录制内容，最后编辑成一期节目。

在iPad上，即使运行iOS 13，你似乎仍然不可能在一台设备上完成以上所有内容。当然，苹果确实在逐步加入一些为工作流而进化的功能，比如至少加入了具有语义动态颜色的ThemeKit。另外，虽然没有FontKit，但我们拥有了一个字体应用，这已经能解决很多问题。

希望苹果能够在iPad复杂工作流方面做出更多改进，方面众多专业人士们。

多用户系统

苹果终于在iOS上实现了多用户——但仅限于Apple TV和HomePod。

在苹果认为有必要的领域，它已经为iPad提供了一种早于Apple TV和HomePod的多用户模式——但仅限于学校账户，与个人用户无关。很显然，我们倾向于苹果暂时不愿意为iPad开放个人多用户模式，至少目前来说是这样。

如果想把iPad当作是家庭电脑或者家庭智能设备使用，那么切换账户的功能依旧会是大家所需求的，不知道在iPad上这个功能什么时候才来。

小结

借助iPadOS，iPad Pro能否取代你的笔记本电脑了呢？对某些人来说可以对其他人则不然。期望iPad现在取代笔记本电脑是不现实的，这个问题就像问MacBook是否可以取代你的iMac一样，它完全取决于你需要用它做什么。这就是为什么苹果仍然在生产并且持续更新着这几大产品线的原因。

预测随着iPad Pro和iPadOS的进化，会有更多的人对于这个问题的回答是“是”。因为它正朝着这样的方向改变：更多地关注用户“想做什么”，而不是去追求让用户“什么都能做”。恰巧，我们大多数人也并不需要什么都能做，只是需要好好完成自己想做的就足矣。

iPad Pro会成为许多场景中最好的工具，你仍然需要用到笔记本电脑，只是用到的时间会减少很多。