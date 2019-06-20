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火箭引擎也能打印？火箭实验室发起3D打印太空革命

2019-6-20 17:29:35来源：凤凰科技作者：良弼责编：懒猫/实习评论：

北京时间6月20日报道，3D打印正在渗透到火箭行业。太空探索技术公司SpaceX早在2014年曾推出首个3D打印部件主氧化器阀体，蓝色起源（Blue Origin）也在其强大的BE-4引擎中融合3D打印组件。

但火箭实验室（Rocket Lab）无疑是3D打印飞行器部件最有经验的机构之一。该实验室凭借小型卫星专用运载火箭Electron目前在这一领域处于领先地位。火箭实验室到目前为止已成功发射六枚火箭，而这些火箭搭载的卢瑟福发动机主要采用金属3D打印技术生产，甚至火箭上的一些其他部件也来自3D打印。

传统的减法制造方法从一块材料中雕刻成品。3D打印又称为增材制造，逐层构建形状，这为创建内部结构复杂的轻量级对象创造了条件，而这些结构往往无法通过其他方式实现。

3D打印在火箭领域的优势在于能够合并高度复杂的组建，提高子系统或高级组建的效率、性能以及经济性。然而火箭实验室最牛的还是为美国宇航局（NASA）3D打印火箭引擎，NASA在深入了解卢瑟福发动机的3D打印组件和技术后选择同火箭实验室合作。目前有海量的小型运载火箭正在研发中，小型运载火箭市场预计将出现真正残酷的整合，像火箭实验室这样的拥有3D打印发动机技术的机构或将在这场3D打印太空革命中占到先机。

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关键词：3D打印火箭

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